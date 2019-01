📷 St-Leu: Une déchetterie à ciel ouvert en guise de belvédère

1. titi974 le 16/01/2019 14:43



Quelle image déplorable on montre , et après on cherche les causes de la dengue je suis écœuré quand je vois que cette île magnifique est une poubelle géante et que rien n 'y est fait pour combattre cela mais il est vrai que pour les pseudos écolos péi la lutte contre l 'incinération des déchets est prioritaire .....