đź“· St-Pierre: Action de rebellion sur la future zone commerciale Casabona

Le 30/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 61

Alors que vendredi s'est déroulée la quatrième marche pour le climat, Extinction Rebellion Réunion s'est joint aux jeunes pour, au-delà de ce combat pour l'urgence climatique, mener une action sur le chantier de construction de la future zone commerciale Casabona, qui se trouve en face du Mac Donald de Saint-Pierre.



De nombreuses banderoles aux messages clairs ont été installés sur les clôtures du chantier. Ils exigent la fin du chantier, afin que le béton ne prenne pas le dessus sur la nature. Des projets comme celui-ci se multiplient sur notre île et "s'attaquent à des zones naturelles qu'il devient urgent de préserver", souligne Extinction Rebellion Réunion.



Pour eux, ce nouveau projet est "un non sens à la fois écologique et commercial", sachant que la ville dispose déjà de nombreuses offres commerciales, qui entraînement la disparition des commerces des centres-villes, forçant les réunionnais à utiliser leur voiture pour leurs besoins.



De plus, cette nouvelle zone commerciale prévoit l'installation d'un Burger King, alors qu'un Mac Donald se trouve déjà en face. Pour Extinction Rebellion Réunion, "il faudrait interdire l'installation de ces fast-food responsables de la malbouffe sur notre île et de la dégradation de la santé des réunionnais, nos élus au contraire les encouragent sans consulter la population".



Extinction Rebellion RĂ©union annonce donc que ses militants cibleront tous les chantiers de construction qui n'auront pas fait l'objet d'une consultation de la population sur son acceptation sociale, Ă©conomique et Ă©cologique.