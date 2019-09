📷 Ste-Suzanne: Un poids lourd rempli de déchets couché sur le flanc

Le 02/09/2019 | Par N.P | Lu 786

Un semi-remorque est immobilisé au niveau du rond-point de la Marine à Sainte-Suzanne.



Le poids-lourd est couché sur le flanc et coupe l’accès à la quatre voies en direction du nord.



Son chargement, constitué de déchets, s'est déversé sur la chaussée et le bas-côté de la route.



A 13H15, le Centre régional de gestion du trafic informe que, suite à la perte de contrôle de ce poids lourd au niveau de l’échangeur de La Marine, le giratoire est fermé sur la portion située entre l’accès depuis la RN2002 et la bretelle d’insertion dans le sens Est/Nord. Une déviation est mise en place par la RN2002 et l’échangeur Nord de St Suzanne.