📷 Swimrun: Le duo David Hauss et Aurélien Raphaël remporte cette 3e édition

Le 17/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 351

Le Swimrun Réunion a de nouveau suscité un fort engouement, avec des athlètes venus des quatre coins du monde. Nouveauté pour cette troisième édition: un swimrun a été créé pour les enfants âgés de 6 à 18 ans.



Le top départ a été donné depuis la plage de Boucan Canot ce dimanche 17 novembre. Les 100 duos de Swimrunners ont ensuite emprunté un parcours alternant des sections de course à pied et de natation qui les ont amené jusqu’à la plage de St Leu.



Au total, les athlètes ont parcouru 10 sections de Trail (25 km au total) et 9 sections de natation (4.6 km au total) soit environ 30 km de course en duo.



Le grand duo gagnant de cette édition est David Hauss et Aurélien Raphaël.