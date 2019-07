Commentaires (7)

1. Dederun le 20/07/2019 11:18

Surtout faut ĂŞtre certain que c'est pas un dauphin Sri-Lankais on sais jamais

2. MARIE le 20/07/2019 11:32

Sans doute un animal blesse ou malade qui est venu chercher de l'aide au pret des hommes





3. Hugo le 20/07/2019 12:14

Cétacé dederun de faire un mixe d êtreme droite sur une situation écologique, tu as des pics pleins l esprit, moi j ai le dauphin et me cachalot

4. Grangaga le 20/07/2019 12:30

Dowarr' lé té son... lèrr'.....

Kossa ou va fé, Bon Dié lavé bézwin d'lu .........

RIP......



5. Isis le 20/07/2019 13:37

Echoué à cause d'une forte houle et des émissions d'ondes via les antennes relais ? Car ça arrive, malheureusement.



@ 1 : Intervention stupide !

6. Marok1 le 20/07/2019 13:53

Vraiment pas drôle la blague kel.bof!? Un peu sérieux... Sérieusement débile ce gars alor la blague et a ton image ingrat avec la terre et ces animaux et ingrat avec les hommes qu''il la peuple!? J''espère au prochain'' cyclone là terre te le rendra.