đź“· Tropica'dingue 2019: Retour en images sur ce weekend de folie!

Le 25/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1227

Vêtus de leurs plus beaux déguisements, ils étaient plus de 3 000 fous à se donner rendez-vous au Parc du Colosse, à Champ Borne à Saint-André, pour la sixième édition de la Tropica'dingue.



Ils s’en sont donné à cœur joie tout au long du week-end pour parcourir 10 kilomètres, parsemés d'obstacles, de boue, de mousse, de murs de pailles, de toboggans ….



Le seul objectif Ă©tait de terminer la course tous ensemble, sans chrono, dans la bonne humeur. Mission accomplie.



Photos : Pierre Marchal/Anakaopress