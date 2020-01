📷 Un chien errant tue 2 dindons royaux et des poules à la ferme pédagogique du domaine Palssade

Le 12/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1145

"Après l’attaque du paon, du lama, il y a 3 mois, le 30 décembre nouvelle attaque avec 8 oies mortes… Ce matin, 2 dindons royaux, 8 poules mortes et des blessées au pronostic vital engagé.." peut-on lire sur la page Facebook de la ferme pédagogique du domaine de Palssade.Jean-Daniel Vee est exaspéré par les attaques fréquentes de chiens errants dans sa ferme. Ce passionné des bêtes déplore avec tristesse la mort de ses animaux chéris, une perte qui représente plus de 600 euros cette fois-ci.Pourtant Jean-Daniel a depuis pris des précautions, avec notamment une clôture de plusieurs mètres de haut : "Ce qui me désole c’est que j’ai une clôture de 2 mètres, et le chien a réussi à sauter par-dessus. Je vais essayer de mettre un autre grillage dessus, ça va encore me couter de l’argent." nous a-t-il confié.L’attaque a eu lieu alors que les animaux se trouvaient en liberté dans le grand enclos de la ferme : " J’ai des parcs individuels pour les animaux, mais j’aime les voir en liberté alors le soir je les lâche dans le grand enclos de 5000 mètres carrés. ""C’est ma passion, après mes enfants c’est mes animaux donc je ne lâche rien." explique Jean-Daniel qui reste déterminer à s’occuper de ses bêtes malgré près d’une dizaine d’attaque depuis l’année dernière par des chiens errant ou divagant.