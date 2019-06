đź“· Une nouvelle action coup de poing pour Milit'Activ'

Le 09/06/2019 | Par LĂ©a Del Bel Belluz | Lu 1978

Ce dimanche 9 Juin se tient une action de sensibilisation contre la maltraitance animale. Les militants de Milit’Activ’ 974 ont investi, dans la matinée, le hall de l’aéroport Roland Garros avant de migrer cet après-midi au salon Zanimos à la Nordev.



L’objectif de cette journée est de sensibiliser les touristes à la souffrance animale dans notre département. Le sujet de l’errance à La Réunion est particulièrement complexe, il englobe la maltraitance, le commerce illégal via les petites annonces de vente postées sur internet et le non respect des lois.



1000 chats et chiens écrasés sur nos routes chaque semaine



Pour rappel, tout chien ou chat doit être identifié et vacciné, ce qui est loin d’être le cas. En effet, on retrouve plus de 300.000 chiens et chats errants sur le territoire réunionnais, ce qui correspond à presque la moitié de la population totale. Autres chiffres vertigineux : environ 1000 chats et chiens confondus se retrouvent écrasés sur nos routes chaque semaine, alors que 200 euthanasies hebdomadaires sont pratiquées.

Risques sanitaires avec la rage qui rode chez nos voisins Ă Madagascar

Risques d’attaques, entre autres sur nos enfants

Risques d’accidents de la circulation, puisque nous estimons à plus de 1 000 chiens et chats, les animaux écrasés sur nos routes chaque semaine, à la Réunion, soit plus de 50 000 par an

"Pourquoi sommes-nous ici aujourd’hui ?Pour dénoncer la misère animale.Comme savent nous le rappeler nos détracteurs, la misère animale n’est pas une exception Réunionnaise.Alors pourquoi militer si haut et si fort pour cette cause, au risque d’abîmer l’image de cette ile paradisiaque qu’est la Réunion !La raison est très simple : nous habitons à la Réunion, nous vivons à la Réunion, et nous subissons tous les jours cette misère animale, avec une grande partie de la population qui, soit à peur de ces animaux errants, soit est bouleversée par ce qu’elle voit tous les jours.En résumé, cette misère animale porte atteinte aux premiers concernés, c’est-à -dire les animaux, mais aussi au bien-être des Réunionnais eux-mêmes, au point de mettre leur propre vie en danger… Eh oui, au point de mettre en danger la vie des Réunionnais !!Des dizaines de millions d’euros sont dépensés depuis plusieurs années, pour euthanasier nos amis à 4 pattes, souvent dans des souffrances abominables, et en bravant les lois, puisque nous sommes sensés les protéger, et non les assassiner !Aucune obligation de résultat n’est demandée aux intercommunalités et aux élus face à ces dépenses faramineuses !Pire encore ! L’errance animale ne fait qu’augmenter depuis des années… Rappelons l’inaction des élus et des pouvoirs publics, en ce qui concerne la verbalisation et la punition des personnes qui font de l’élevage illégal, qui abandonnent leurs animaux dans les rues, dans les ravines, et trop souvent dans les fourrières, sans oublier les maltraitances en tout genre, qui deviennent de plus en plus courantes.300 000 chiens et chats errants, c’est l’estimation que nous communiquons à qui veut bien l’entendre ; Des enquêtes de la DAAF et du GEVEC sur les 10 ans passés annonçaient 250 000 animaux errants à la Réunion. La dernière enquête diligentée par la préfecture, pour la modique somme de 100 000 euros, en annoncent que 73 000…Pourquoi un tel écart entre ces chiffres ? et bien demandez le au préfet lui-même, qui a refusé de rendre public cette enquête, sous prétexte qu’elle contenait des informations explosives pour les médias et la population…Quelles solutions pour l’avenir de notre ile, concernant la cause animale ? Tout simplement la stérilisation de masse…Impossible ! répondent nos détracteurs, prétextant que les animaux ne doivent absolument pas être remis en liberté, après leur stérilisation ! Mais où sont-ils actuellement, tous ces animaux, si ce n’est en liberté, à se reproduire, avec des effets de meutes, rendus agressifs par des femelles en chaleur, des risques de maladies, et de trop nombreuses morsures et agressions sur les habitants ?Nous proposons de stériliser massivement, de parquer ces animaux, ou de les remettre en liberté sous forme d’animaux communautaires, en attendant de les faire adopter, par l’intermédiaire de nombreuses associations de protection animale présentent sur l’ile. Impossible ! crient à nouveau nos détracteurs ! Demandez l’avis de la population avant, et vous verrez qu’ils ne sont pas d’accord !Doit-on rappeler qu’une partie des habitants est en partie responsable de l’errance animale, en laissant leurs animaux divaguer, sans les stériliser, et en abandonnant trop souvent les portées indésirables…De nombreux pays dans le monde entier, ont réussit à endiguer l’errance animale, et par conséquent une grande partie de la misère animale, en stérilisant massivement les animaux ; ces pays sont de cultures et de religions différentes, où les habitants vivent sous des climats très différents. Pour ne citer que quelques-uns d’entre eux : les Pays Bas, le Canada, l’Inde, la Turquie, etc…Nous dénonçons le clientélisme de nos élus, qui se traduit trop souvent par l’inaction, notamment dans la problématique qu’est l’errance animale.Des solutions sont prometteuses, à condition que des projets soient portés en commun par les différents acteurs que sont l’état, la région, le département, les communes, les intercommunalités, pour qu’enfin, nous investissions sur l’avenir, en rassemblant nos forces, pour le bien-être de tous !"