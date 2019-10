📷 Volcan : Les gendarmes mobilisés au pied de la coulée

Le 29/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 779

Le Piton de la Fournaise a encore offert un spectacle époustouflant ce week-end, avec une éruption et une coulée de lave visible depuis la RN2.



Comme toujours, vous étiez très nombreux à vouloir profiter de ce phénomène naturel exceptionnel. Et pour assurer la sécurité de tous sur place, les militaires de la brigade de Saint-Philippe se sont relayés jour et nuit au pied du volcan, comme le montre cette photo partagée sur les réseaux sociaux.