📷 Vos photos de crèches de Noël !

Tu est mignonne et si tu veux "crécher" chez moi pour cette soirée de Noel pas de problème, il y aura toujours une possibilité de mettre le petit jésus dans la crèche ensemble...Joyeux Noel à toute et tous!

2. Ppov le 25/12/2019 00:22



Oui joyeuses fêtes !MAIS, à voir, à entendre les feux d''artifice ds les maisons des plus fortunés,créoles, chinois,malabars on se demande où on est!j''ai un ami sans le sou qui m''a dit "père noël va donne à moin un cadeau?"oui je lui donnerai 10 euro