📷 Vos photos et vidéo des commémorations militaires du 8 mai 1945

2. klod le 09/05/2019 17:57



si il y a bien un hymne "patriotique" qui me donne des frissons et plus , c'est "Le Chant des Partisans" , plus peut être, que la "Marseillaise" ................ bravo à ces résistants qui ont su dire NON à l'oppression nazie et fasciste............... Merci à eux , ils ont sauvé l'Honneur de la France en 39-45.