Younous Ravate élevé au rang d'Officier de l'Ordre national du Mérite

Le 04/03/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 356

Younous Ravate, chef d’entreprise et consul honoraire de l’île Maurice à La Réunion, a été fait Officier de l'Ordre national du Mérite ce vendredi 1er mars. Il a reçu ses insignes des mains du Colonel Michel Hadj, Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier de l’Ordre national du Mérite, lors d’une cérémonie à l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis.



Son parcours et son engagement en faveur de la diplomatie et du renforcement des liens entre les îles sœurs lui ont permis de se distinguer dans le cadre de la nouvelle promotion publiée le 15 novembre 2018 au Journal officiel. Il fait ainsi partie des 943 décorés à parité, comprenant 789 chevaliers, 122 officiers, 24 commandeurs, 6 grands officiers et 2 grand-croix.



Plusieurs éminents invités étaient présents pour féliciter le récipiendaire de cette récompense. Parmi eux, le Préfet, Amaury de St Quentin ; Ivan Collendavelloo, Premier ministre adjoint et ministre de l’Énergie et des Services publics de La République de Maurice ; Erika Bareigts, députée ; Nassimah Dindar, sénatrice ; Faouzia Aboubacar Ben-Vitry, Conseillère régionale et Présidente de la Commission Coopération Régionale et Nalini Veloupoulé Merlo, représentante du Maire de Saint-Denis. L’organisation de la soirée a été parrainée par Haïm Korsia, Grand Rabbin de France.



"C’est un honneur de recevoir cette prestigieuse distinction et je tiens à remercier le président de la République", confie d’emblée Younous Ravate, qui a dédié cette décoration à sa famille et aux personnes qui ont croisé son chemin, qui l’ont porté et qui l’aident dans tout ce qu’il entreprend. "Le monde des affaires et celui de la diplomatie sont très liés et je m’engage à toujours œuvrer en faveur du développement économique et social de la Réunion et de Maurice, mais aussi des îles de la région pour le bien de tous", fait ressortir le consul honoraire de Maurice à La Réunion, poste qu’il occupe depuis 2013.



Haïm Korsia, le Grand Rabbin de France et Vice-président de Souvenir français, a tenu lui aussi à saluer l’attribution de cette distinction même s’il n’a pu être présent à la soirée. "Younous Ravate incarne, pour moi, la diversité et la richesse de l’île de La Réunion où chacun porte son engagement et sa foi au service de tous les autres. J’ai pu le constater lors de mes visites à La Réunion. C’est l’une des raisons pour lesquelles ma fidélité auprès de Younous s’est solidifiée au fil des années."