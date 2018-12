📷Bellepierre: Les enfants hospitalisés rencontrent leurs super-héros

Le 20/12/2018 | Par N.P

La 3ème édition "Super-Héros" au C.H.U de Bellepierre s'est déroulée ce mercredi. Petits et grands étaient ravis de voir descendre du 9ème étage de l'hôpital leurs personnages favoris.



Comme les années précédentes, l'équipe était composée de personnels du GIPN-974, ainsi que de médecins et de soignants hospitaliers.



Après un rafraichissement dans la cour de pédiatrie en compagnie des enfants hospitalisés, la joyeuse équipe s'est rendue dans chacune des chambres des enfants hospitalisés de l'établissement pour une visite amicale, et leur remettre quelques friandises.



Ce moment émouvant a permis à certains de retrouver le sourire, une parenthèse dans cette épreuve difficile, surtout en période de fêtes.



À noter cette année, grâce à plusieurs partenaires généreux, chaque enfant recevra un cadeau individuel au cours de cette semaine.