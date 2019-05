📷CHU Sud : Les urgences débordées, les patients reçus à l'extérieur

Le 28/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1110

Le syndicat CFTC Santé a adressé un préavis de grève illimitée à la direction du CHU Sud, à compter du 5 juin prochain pour tout le personnel des urgences. En tête des revendications, le manque de personnel soignant : hier soir les urgences étaient tellement débordées que les patients étaient reçus en dehors des locaux.

Les images sont parlantes : des patients attendent par dizaines à l’extérieur des urgences, alors qu’un bureau d’appoint a été installé pour tenter de recevoir tout le monde. Parmi eux, des personnes âgées, mais on peut également voir une poussette où se trouve peut-être un enfant en bas âge. Le service est clairement débordé. Une situation que les soignants dénoncent depuis l’année dernière. C’est pourquoi le syndicat CFTC a déposé un préavis de grève illimitée pour tout le personnel des urgences à partir du 5 juin prochain. Il demande notamment le respect des ratios personnels soignants/ nombres d’entrée annuelles; ainsi que l’ajustement immédiat des effectifs paramédicaux manquants (cadres infirmiers, infirmiers DE et aides-soignants).Les autres revendications :- La pérennisation des postes paramédicaux : stop aux contrats de quelques jours- Le respect de la vie privée des agents (rappels sur les congés, les repos etc)- Prise en charge des risques psycho-sociaux et du risque accru d’agression, en cette forte période d’affluence liée à l’épidémie de dengue- L’institution d’une prime liée aux risques (violence, exposition au sang etc)- Reconnaissance de la spécificité infirmière et aide-soignant- Respect du calendrier des travaux du secteur IOA- Solutionner l’absence de retour en ambulance les nuits, week-ends et jours fériés, pour assurer la sécurité et la dignité des patients les plus fragiles qui attendent de longues heures.Des négociations devraient être entamées aujourd’hui à la mi-journée.