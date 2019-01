Souvent ce sont des entreprises ou véhicules prêtés par un entrepreneur ami, à la déchetterie, ça coûte, même 1,5 € c'est cher, et quand on connaît le laxisme de la municipalité, il vaut mieux jeter dans la nature, c'est toujours 1,5€ d'économisé

3. lali le 17/01/2019 19:01



Ils faut que la cirest et la deal fait plus de contrôle. Car dans les bordures ravines et dans les champs canne ce est comme sa.même les gros entreprises fait vidé leur gros camion dans les ravines