📷Diagonale des Fous : Le Réunionnais Nicolas Rivière remonte à la 2ème place

Le 18/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 15020

2863 fous sont officiellement engagés sur les sentiers de La Réunion depuis hier soir. Si certains ont abandonné durant les premiers kilomètres avalés durant la nuit, d'autres caracolent en tête. Qu'ils soient favoris ou traileurs moins aguerris, 166 km et 9611 mètres de dénivelé positif attendent ces forçats de la route pour une édition anniversaire du Grand Raid : celle des trente ans de sa création. C'était en 1989 sous son appellation "La Marche des Cimes". Retrouvez tout au long de cette journée les positions et les chronos du trio de tête chez les hommes et chez les femmes inscrits dans la Diagonale des fous :





Maxime Cazajous qui pointait à la deuxième place au pointage de Roche Plate recule devant la remontée fantastique du Réunionnais Nicolas Rivière. Le local occupe donc le podium virtuel de la Diagonale et peut rêver de remporter la mythique course. Devant lui, mais à vingt minutes tout de même, se trouve Grégoire Curmer. On pourra évaluer ses chances de victoire à compter de cette seconde partie du tracé. Le prochain pointage qui se situe à l'îlet Savanna donnera la tendance.



Rappelons que Maxime Cazajous a connu un pépin de taille la nuit dernière. Il faisait partie du peloton de tête qui s’est perdu dans la nuit et a pris la direction de la course du Zembrocal avant de faire demi-tour sur une portion de sentier.



Plusieurs favoris avaient alors choisi d’abandonner, mais Maxime, lui, a rattrapé la tête de course malgré le temps et l’énergie perdus à cause de cette erreur.



Grégoire Curmer vient de pointer au Maïdo peu après 14H30. En tête depuis la Plaine des Merles, le Haut-Savoyard poursuit son cavalier seul à une vingtaine de minutes devant le deuxième.

LE CLASSEMENT SCRATCH HOMMES :







POINTAGE AU MAIDO Grégoire CURMER à 14H37 Nicolas RIVIERE à 14:57 Maxime CAZAJOUS à 15:00



CHEZ LES FEMMES :