Globice Réunion: Lancement de la campagne scientifique MIROMEN II

Le 22/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 281

Du 30 août au 15 septembre 2019, Globice Réunion déploiera l’opération MIROMEN II (Migration Routes of Megaptera novaeangliae), seconde campagne scientifique de suivi satellitaire des baleines à bosse de passage le long des côtes de La Réunion. Elle est financée par l’Europe, la Région Réunion et la DEAL Réunion dans le cadre du programme opérationnel FEDER 2014-2020 et s’inscrit dans le cadre d'un programme d'action du Pôle Mer de La Réunion visant l'amélioration des connaissances du milieu marin.

Ce projet fait suite au programme MIROMEN I mis en œuvre par Globice en août 2013, qui avait permis des découvertes majeures grâce au suivi des individus équipés, et notamment l’identification d’un haut niveau de connexion entre La Réunion et Madagascar mettant en exergue l’important rôle connexe que jouent ces deux îles au niveau du cycle biologique des animaux. Le programme avait également permis la découverte de nouveaux sites de reproduction et de l’utilisation des monts sous-marins par les baleines à bosse.



Quels sont les objectifs visés ?



MIROMEN II s’inscrit dans la continuité et en complémentarité du projet MIROMEN I. Il vise à équiper quinze baleines à bosse de balises Argos afin d’identifier leurs trajets retour entre l’océan Indien et les sites de nourrissage en Antarctique. L’enjeu est d’obtenir une vision globale des mouvements des baleines à bosse sur l’ensemble de leur cycle migratoire, enjeu primordial pour protéger l’espèce et mieux comprendre les facteurs pouvant expliquer les variations inter-annuelles de fréquentation des baleines à La Réunion.



Le temps d’émission des balises utilisées pour MIROMEN I n’avait pas été suffisamment long pour pouvoir tracer ces trajets retours. Les balises utilisées lors du programme MIROMEN II seront paramétrées de telle sorte qu’elles puissent émettre plus durablement. Elles seront, en outre, équipées de profondimètres permettant de mieux caractériser les changements de comportements, notamment des profils de plongée, en vue d’identifier les sites d’alimentation.



A l’instar de MIROMEN I, la pose des balises sur MIROMEN II s'accompagnera de prélèvements cutanés afin de déterminer le sexe de l’animal et procéder à son identification génétique en parallèle aux données spatiales. Par la comparaison de ces échantillons génétiques à d’autres échantillons prélevés ailleurs dans l’océan Indien, il sera possible de mieux comprendre de quelle manière les différentes populations de baleines à bosse échangent entre elles.



Quels sont les moyens utilisés ?



Le programme MIROMEN II vise le déploiement de balises Argos sur quinze individus adultes, afin de suivre leurs différents mouvements migratoires par transmission satellite. La pose des balises est un procédé très technique qui requiert l’intervention de spécialistes expérimentés. C'est pourquoi Amy Kennedy, biologiste américaine du National Marine Mammals Laboratory de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) et experte en pose de balises satellites sur les baleines à bosse, fera partie de l'équipe de terrain. Elle aura la charge d'implanter les balises Argos sur les individus au moyen d'un équipement de type lance-amarre spécialement conçu par la NOAA à cette fin.



Les méthodes comme le matériel qui seront utilisés ont été éprouvés par de nombreux programmes similaires à l’échelle de la planète. Des suivis des individus équipés sont réalisés par la NOAA pour améliorer en continu le matériel et réduire autant que possible l’impact sur les animaux. D’après les résultats collectés jusqu’à présent, si l’ancrage des balises reste invasif, son impact sur les baleines à bosse est assez faible et n’implique pas d’effet à long terme sur les individus (reproduction, survie, etc…).



Le système d'attache pénètre dans le lard épais de l'animal, juste en dessous de la nageoire dorsale, puis la balise émet ensuite sa position à chaque remontée en surface de la baleine. Au bout de quelques semaines ou mois, la baleine finit par "rejeter" l'équipement (à la manière dont nous pouvons rejeter des corps étrangers, comme des échardes). Il arrive parfois que les balises se détachent prématurément lors d'interactions entre les animaux, par exemple au cours de scènes d'accouplement ou de compétition, lorsque les baleines se frottent l'une contre l'autre.