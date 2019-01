📷Jean-Hugues Ratenon rencontre les pêcheurs Sri-Lankais

Totoche!!!! Un Insoumis qui dit que la Réunion n'a pas les moyens d'accueillir les Sri-Lankais!!! Oté Ratenon kosa larive aou? Ou pé dire la même choses des Comoriens qui arrivent en masse à Mayotte siouplé? Eske dans ce sens là on peut parler et traiter n'importe quel boug qui dit ça de raciste ou bien venant de la gôôôôch de la gôôôôch ce n'est pas du racisme mais......

Ce travail a déjà été fait depuis plus de 15 ans par les autorités Australiennes .

L'Australie a été confrontée durant 15 ans à des tentatives d'incursion sur son territoire par des bateaux de pêche Skri-Lankais au seul motif d'immigration clandestine à motifs économiques , le skri-lanka ex île de Ceylan étant un pays stable mais pauvre .

Les garde-côtes empêchaient l'entrée illégale dans les eaux nationales , expulsaient tous les clandestins et ceux qui commettaient des voies de fait étaient embastillés sur une île à l'Est avec campagne de presse disant que les clandestins ne pourront jamais s'installer dans le pays .

Au bout de quinze ans , cette politique a porté ses fruit , il n'y a plus d'immigration clandestine à motif économique en provenance de cette île .

Maintenant les essais se font vers l'Europe ( Réunion ) située à la même distance que l'Australie mais en direction du sud-sud-ouest.

Quelques éclaireurs sont arrivés .En fonction du sort qui leur sera réservé , le gros des troupes attend derrière ...