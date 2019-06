📷Julien Stainer, jeune Réunionnais de 17 ans devient champion d'Europe de catamaran

đź“·Julien Stainer, jeune RĂ©unionnais de 17 ans devient champion d'Europe de catamaran

Le 21/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 130

Julien Stainer et son coéquipier Thomas Proust ont remporté, le 10 juin dernier à Kiel en Allemagne, le championnat d’Europe jeunes de Nacra 15 (catamaran de performance utilisé pour la course).



Julien, ce jeune Réunionnais de 17 ans, a déjà été 5 fois champion de la Réunion en SL 16 (catamaran de sport) et a intégré le pôle espoir voile de la Rochelle en septembre dernier. Toujours licencié à la base nautique de l’ouest de Saint-Gilles, c'est avec fierté qu'il a porté les couleurs de La Réunion lors des championnats d'Europe.



Julien a navigué avec Thomas Proust qui n’a que 12 ans, qui est originaire de la Rochelle. La performance est d'autant plus à souligner car l’équipage n’a que 9 mois d’entraînement ensemble.



Après avoir gagné consécutivement les 2 premières régates de ligue Nouvelle Aquitaine et la coupe régionale, ils ont terminé second du National Jeunes de Mandelieu. Ensemble, ils décrochent le championnat d’Europe Jeunes en terminant premiers des 2 dernières manches !



Le prochain grand rendez-vous international sera le Mondial en octobre à Marseille pour ce jeune équipage émérite.