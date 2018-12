Commentaires (30)

1. Liroy le 16/12/2018 14:17

Puff mi comprend le dure perde un jeune marmaille mais faut arrêter qui sa li le dont tout ça ti créole malheur le mort la fait in affaire comme sa pou zot le maire tant qua ou in mi n'a un peu marre ..... n'a tro pour dit



2. petit plongeur niveau 3 le 16/12/2018 14:40

A Charlotte Molina qui Ă©crit:



"... Il nous a quitté trop jeuneS dans des circonstances tragiques... "



J'ose espérer que c'est vous qui avez commis la faute d'orthographe sinon le panneau va être vite tagué !

3. Kayam le 16/12/2018 15:55

M. Sinimalé, pren pa mon larzen zimpot pou paye ça hein !!!! Mi doi pas pano là mwin ! Assir zot zafèr zot mêm et maye pa la !! Akoz y fé pa rouve Cimendèf pou domoune alé lire.



Dan'n mon chemin kan'n na poin le nom, komen y fé démarche pou mète ène ? Moin na in nom bien préparé avec in bonpé léloge a mwin mêm va ékrir...largemen mérité ! Le jour mi trouve a ou M.le maire, mi d'man'n a ou komen yaranz zafèr komsa parské vrémen mi vé konète.



Tro kozé y nuit, tro graté yékorche

4. Autre monde le 16/12/2018 16:25

l'ouest est un autre monde , c'est sur !

5. Maeva le 16/12/2018 16:52

Cool iniative! Je trouve ça très bien!

Par contre, incroyable ces gens de la RĂ©union qui ragent!

6. ali le kafhir le 16/12/2018 17:31

une belle initiative pour un héros de la réunion

il mĂ©rite d'avoir un skate park qui va cristallisĂ© les antagonismes qui existe dĂ©jĂ



courage aux parents

7. li le 16/12/2018 17:40

Le culte Ă outrance .



Mort suite incendie, intoxication, maladie, accident , sortie en mer, noyade . Tué par un parent, des chiens , des rats...

A quand des lieux portant leur nom, honorant leur mémoires leur combats leur souffrance ? Des lieux autres que le cimetière...



Ce lieu doit être rebaptisé

Pour tous ceux partis trop jeunes



Eux aussi nous ont quitté trop jeune dans des circonstances tragiques.

8. L’Ardéchoise le 16/12/2018 17:44

Démagogie pour essayer de récupérer l’electirat zoreil de Nativel. Quel beau paradoxe.

9. Papapioupiou le 16/12/2018 17:50

Jamais j'amenerai mon gamin dans un lieu mortifere. Ca me rappelle sarkozy qui voulait faire lire aux enfants la lettre de guy moquet.



il y a aussi une certaine indécence a étaler son deuil.



Et quoiqu’il en soit si c'est pour imposer son deuil a tous , il faut accepter en retour de rendre des comptes et expliquer pourquoi ce gamin etait livré a lui meme. on peut pas aller faire la fête en métropole et venir pleurer le malheur apres en jetant la faute a tous s'en assumer la moindre part.

10. THE PURGE le 16/12/2018 17:56

A tous les racistes de ce site , je vous rappelle qu il est né à la Réunion à St Paul......donc ravalez votre rage.



Et même s'il était né ailleurs il a vécu ici.

11. Bienveillance le 16/12/2018 19:08

Vous partez trop loin, c'est pour ça qu'il y a tant de haine! (à Maeva)

12. Tikaf le 16/12/2018 19:37

La dis plus de transparence, mi voudrais bien savoir qui a financé tout cela?

13. Tibouglakour le 16/12/2018 19:38

Tous ces gens qui sont mort en héros ou qui a oeuvré pour la commune et aucun lieu pour eux.... Je voudrais bien savoir comment cela se fausse? A nout maire lé dangereux

14. Dagober le 16/12/2018 19:38

Désolé pour les parents, je sait que c'est dure de perdre un enfant, je ne suis pas jaloux mais...

15. Adjoint le 16/12/2018 19:42

Récupération politique sur la mort d''''un enfant. Honteux à vous Mr martineau. Le petit croyez vous vraiment qu''''il voulait ça? Et les parents ? Non Non la politique c''''est pas ça. Les gilets jaunes vous l''''ont montré. Ça va péter...

16. doudou le 16/12/2018 20:13

Moin moin le contre tout sa. Arrête fait publicité pou sa.

17. Oreo974 le 16/12/2018 20:14

Kayam (...). T es un pauvre type

18. Zourit974 le 16/12/2018 20:46

Né à St. Paul. Enteré a st leu. De famille italienne dévoré vivant dans la réserve marine

19. ERIC le 16/12/2018 21:12

Un bel équipement qui porte le nom d'un jeune ouvert aux autres ! Les jeunes et moins jeunes sauront profiter de ce lieu très bien placé ! Bravo à la mairie de St Paul de répondre à la demande d'équipements de proximité!

20. Jeanne le 16/12/2018 21:15

HĂ©ros de quoi!?

21. SITARANE le 16/12/2018 21:49

C'est normal, c'est Ă la Saline les Bains....................................

22. Nobread le 17/12/2018 00:12

A TS les anti zoreils je vs rappelle que vs étés français et que la reunion n est pas un pays .

Très belle initiative en souvenir d Elio .



23. Kayam le 17/12/2018 01:34

17.Posté par Oreo974 le 16/12/2018 20:14 (depuis mobile)

Kayam (...). T es un pauvre type



Rienk si mwin lé pov don ! ou koné pa mêm komen y fo y kass mon dérièr en 1000 morço pou essaye paye sak nana pou payé ! Dan la komine St Paul.

Mwin lé bien konten si ou nana largen, mwin lé pa jalou...o kontrèr, mi souète a ou tout le bonheur du monde.



le (...) y ve dire kwé ? Exprime a ou ! Trète a mwin ou maltrète a mwin konm ou vé, mé mi koné kossa mi vo. Kan domoune y voi mwin en mal, ou y konsidèr a mwin konm in serpillèr, mi hézite pa fé konète sak mi pense apré mi fé rente dan la case RAF. In pov type konm mwin la zamé ni assiz si oute tab de riche pou partaz in bouyon brède !



Donc si domoune lé pas totalmen dakor avec sak y fé, fo pa di rien ? Rien a voir ek zistoir zorey riche/créol pov ou créol riche/zorey pov.



Ou pé done in lexplikation, Oreo974 : kan y pass à koté lékol hermitage avant yariv VVF, nana le nom le zenfan si le lékol. Vré pa vré ? ..... Sauf si la tiré !



------

Why ? should I bend down my head and cry... Traduit et rode si youtube pou konète kissa y chante.

24. Mo le 17/12/2018 06:52

N'importe quoi.....

25. Maman soucieuse de la sécurité de ses enfants le 17/12/2018 07:13

Je ne comprends pas ça... Cela fait plus de 3 ans que je demande un ou 2 ralentisseurs a proximité d'une école et un panneau en contrebas pour signaler qu'il y a deq piétons . ET RIIIIIIIEN! Merci mr le maire!!! Pas mal

26. Choupette le 17/12/2018 11:05

9.Posté par Papapioupiou



Commentaire très sensé.



Merci de le rappeler.



Je ne manquerai pas de conter l'histoire Ă mes enfants et petits-enfants quand je passerai par lĂ .



Ce panneau est indécent.

27. L'Ardéchoise le 17/12/2018 11:15

Combien de fois faudra-t-il encore vous demander de vérifier l'utilisation des pseudos et des IP ?

Le post 8 n'est pas de moi !!!

C'est encore le fêlé au mobile...



Je n'ai qu'un téléphone qui téléphone et juste en France métropolitaine avec une recharge par carte, alors l'électorat d'untel ou untel à la Réunion, qu'est-ce que j'en ai à cirer ?



Par contre, mĂŞme si Elio se sentait RĂ©unionnais, Ă©tait-il utile d'alimenter le racisme latent avec ce panneau ?

Après, qui a payé ?

28. JORI le 17/12/2018 14:13

25.Posté par Maman soucieuse de la sécurité de ses enfants le 17/12/2018 07:13 (depuis mobile)

Entre le choix de la sécurité de nos enfants et un hommage qui reste réellement à justifier, le maire a choisi!!.

29. Nono le 17/12/2018 15:23

@27 Pas facile hein. Au racisme il faut généralement généralement ajouter la lâcheté. On ne peut pas en vrai, dans la vraie vie on ferme sa bouche alors on se lâche sur les réseaux sociaux.



MĂŞme pas le courage de leurs opinions, c'est dire le niveau intellectuel et la grandeur morale de ces ordures.