📷Un baptême de l’air en CASA pour les marmailles de 1000 Sourires avec le Détachement Air 181

Le 20/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 321

Ils ont survolé leur île à bord d’un avion militaire. Une trentaine de petits Saint-Paulois, parrainés par l’association 1000 Sourires, ont été accueillis en VIM (Very Important Marmailles) au Détachement Air (DA)181 “Lieutenant Roland Garros”. Pour le DA181, partenaire de 1000 Sourires (depuis sa création en juin 2006) et Ibrahim Ingar, président de l’association et commandant de la Réserve Citoyenne, cette journée en immersion était une occasion de célébrer le 10 000ème enfant parrainé par 1000 Sourires.

“Comme on est à l’aéroport, tu crois qu’on va vraiment prendre l’avion ?”, s’interroge Noémie, à peine arrivée au Détachement Air 181. Comme ses petits camarades, originaires du quartier de Barrage, la petite fille a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive.



C’est le lieutenant-colonel Sébastien Rivas, commandant du DA 181, qui lui confirme que son rêve va devenir réalité. “Ce matin, nous vous avons réservé une surprise les enfants : vous allez survoler la Réunion à bord d’un de nos CASA”, annonce-t-il. “Même les personnes qui travaillent à la base n’ont parfois jamais pu voler à bord du Casa. Vous allez vivre quelque chose de rare !”, insiste Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires.





Du Piton de la Fournaise Ă Saint-Paul



Au moment d’attacher les ceintures, juste avant le décollage, l’excitation et l’appréhension se lisent sur les visages. Heureusement, Thierry Jardinot, humoriste et parrain historique de l’association, est aussi du vol, pour faire rire les plus impressionnés. Et c’est parti pour près de 30 minutes de vol, au dessus de l’île. Le ciel est dégagé, et de l’autre côté du hublot, les marmailles voient défiler des paysages à couper le souffle.Les petits passagers reconnaissent le Maïdo, le Piton des Neiges ou encore la Plaine des Palmistes. Puis, ils poussent de grand “Oh”, quand le Casa survole la plaine des Sables puis le Piton de la Fournaise. “On est tout près, on dirait qu’on va atterrir dessus”, rigole Thaïssa.





Au micro, les pilotes invitent d'ailleurs les enfants à regarder les traces de la dernière éruption, qui date de seulement quelques semaines. Puis, l'avion prend la direction de Mafate et enfin de la commune de Saint-Paul.