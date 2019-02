📷Volcan: La coulée avance peu mais s'élargit

Le 22/02/2019 | Par N.P

La reprise de l'activité éruptive du 19 février se poursuit. L’intensité du trémor éruptif est relativement constante.



Ce vendredi matin à 7h30, une équipe de l'OVPF a effectué un survol ULM. Sur les dernières 24h, "le front de coulée n'a guère évolué et se situe toujours dans le secteur haut des Grandes pentes. Par contre, la coulée s'élargit avec deux bras visibles ce matin, l'un au nord et l'autre au sud du piton Guanyin". "Le cône éruptif continue à s'édifier et il est maintenant occupé par un lac de lave d'où s'échappent des éjectas lors de l'explosion de bulles arrivant en surface".



Une coulée, bien chenalisée s'échappe en aval du cône. Après 1 km (et 200 m de dénivelé négatif) ce n'est plus un seul mais deux bras de coulées qui sont observables au niveau du Cratère Guyanin. Le bras au nord est d'une cinquantaine de mètres de large et son front ce matin était localisé à 1320 m d’altitude.



Le bras qui contourne le Guyanin par le sud s'est étalé jusqu'à atteindre environ 200 m de large puis s'est divisé en deux langues à environ 300 m au sud-est du Guyanin. La première, la plus au sud, s'arrête à 1350 m d’altitude, la seconde vers 1300 m.



Au total, le bras le plus long a parcouru une distance de 1900 m depuis l'évent éruptif et est encore à 4,3 km de la route et 5,3 km de l'Océan. Les différents fronts de coulées sont actuellement dans les Grandes Pentes.