0° ce matin au Maïdo, l'hiver austral est bien là mais le soleil compense

Le 23/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 793

REUNION

Bonjour toutes et tous!

PREVISIONS:

1:

Mardi 23

ce matin

Cet après-midi

Les rafales de vent

la nuit

Mardi à Mercredi

3:

Mercredi 24

: journée venteuse et fraîche mais souvent ensoleillée. Les vents faiblissent sur les plages de l'Ouest.

Frais et potentiellement humide dans la région du volcan.

4:

Jeudi 25

: Venteux et souvent ensoleillé le matin. Plus nuageux dans l'intérieur l'après midi avec des averses localisées.

Le temps reste potentiellement humide et frais au volcan.





5:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 23 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUILLET 23 06h30Photo satellite de 7heures. Pour information une zone perturbée, 96S, évolue dans la région de Diégo Garcia. Le CMRS et le JTWC suivent cette zone suspecte qui a néanmoins un potentiel d"intensification limité selon les modèles et qui n'intéresse pas les Mascareignes.: le frais pique. Juste au dessus de Sainte Marie par exemple le thermomètre atteint à peine 15°. Météo France relève sur le littoral 16° à Gillot et à Saint Benoît.L'avantage sur leest que le ciel est dégagé. Les ardeurs du soleil vont progressivement donner un coup de main au thermomètre.l'humidité ambiante [87.2mm en 24heures à Grand Coude] rend la fraîcheur parfois désagréable. On observe même des débordements pluvieux sur Saint Pierre et l'Etang Salé ce matin.Au cours de la journée le littoral du Sud sauvage, la région de Sainte Rose et le volcan resteront exposés à un ciel changeant et parfois précipitant.le soleil ne rend pas les armes. Il est cependant contrarié dans les hauts notamment ceux de la moitié Nord, vers Salazie ou la PDPalmistesDes averses localisées sont possibles.restent incessantes sur le Sud-Ouest et l'Ouest ainsi que de Sainte Rose à Saint Denis.Contrairement à hier le vent ne devrait pas remonter jusqu'en Baie de la Possession.En cours d'après midi le vent devrait être plus sensible sur la région de Saint Pierre.Le long des côtes Ouest et Sud les vagues peuvent encore approcher 3m .Température du lagon: autour de 24°.de: le Sud-est , région du volcan comprise, et l'Est restent exposés à des entrées maritimes porteuses d'averses.Maximum de 25° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 22/23° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 9/10° CelsiusMaximum de 10/11° CelsiusMaximum de 14/15° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 18° CelsiusSur ce je vous souhaite un excellent mardi!Patrick Hoareau.