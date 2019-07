1° au volcan la nuit dernière, le soleil de Mardi fait du bien malgré le vent vigoureux

Le 16/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 256

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

la nuit

2:

ce matin:

après midi

3:

L'alizé est vigoureux

La haute mer est houleuse alors que sur le littoral Ouest et Sud les vagues atteignent encore plus de 2m.



4:

la nuit de Mardi à Mercredi :

en soirée puis dans le courant de la nuit des passages d'averses peuvent toucher l'Est et le Nord-Est.

Le thermomètre baisse rapidement dans les hauts une fois le soleil couché.

5:

Mercredi et Jeudi

: soleil hivernal et alizé soutenu restent d'actualité.





6:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 16 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

il fait frais dans les hauts malgré le soleil. Sur le littoral le vent renforce la sensation de fraîcheur localement.

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE: