Commentaires (21)

1. oscar dudule le 15/02/2019 00:37

Il faudrait avoir aussi, combien de réunionnais ont participé au "grand débat "en ligne. Ce matin il y avait un peu plus de230 000 propositions et plus de 200 000 participants . cà augmente très vite



Il faut taper" le grand débat" et suivre la procédure.



Un groupe de gilets jaunes a mis en place un autre débat, pour contrer celui du gouvernement ; il s'appelle " le vrai débat". je le trouve plus ouvert sans être parfait.

Dans les deux il faut s'inscrire et se connecter. ils sont basés sur le même support.



il y en aussi d'autres comme celui de mesopinions.com et celui intitulé notre-grand-debat..



A chacun de voir

2. Tim le 15/02/2019 00:49

Qu''on soit d''accord avec les idées ou pas, bravo aux gens qui se sont déplacés et honte aux délinquants qui par leur ignorance profonde font reculer la société.

3. GIRONDIN le 15/02/2019 05:23

Et que dire du Fiasco des gilets jaune de didiX?



Même ça....... 🤔

4. papayelakour le 15/02/2019 09:32

« Je suis gilet jaune de cœur à 300 % »



Et à 200% on est gilet jaune d’œuf ?

5. Oscar DUDULE le 15/02/2019 09:34

Pour le grand débat on peux aussi réagir en ligne.

Il faut cliquer sur " le grand debat", s'inscrire, puis se connecter. Ensuite suivre le processus.



Hier matin il y avait plus de 20 000 participants et plus de 231 00 propositions.

C'est vrai que c'est assez fermé; mais on peux toujours taper des propositions qui ne sont pas directement dans les questions. ce que j'ai fait. y compris en parlant de l'Outre mer.



Autrement il y aussi "le vrai débat", initié par un groupe de gilets jaunes. Il est plus ouvert, sans être parfait.

de plus on peux donner son avis sur les propositions.



Il y a aussi celui sur "notre-grand- débat.fr ou celui sur mes opinions.com

Après à chacun de voir

6. Bertrand le 15/02/2019 09:42

Mr le maire m'a pas dit de me rendre à la réunion, donc je n'y vais pas. GJ réunion = vaste manipulation des politiques locaux

7. Le lépeux le 15/02/2019 10:04

Ce que dit Macron ,ce que propose Macron sont des fariboles . Comment lui accorder le moindre crédit . L'enfumage cette fois ne prend pas

8. OKLM le 15/02/2019 10:25

Et oui, il faut le savoir. Que du vent et de l'enfumage. Dommage qu'il y en a qui cautionne, même en métropole... Nous sommes foutu? macron Le Grand Manipulateur ARRIVE à vous endormir tous...

9. Hardcore le 15/02/2019 10:41

Nathalie Bassire, c est la dame qui pour aller dans le sens de ce gouvernement a voté une loi liberticide que l on appelle à tord la loi anticasseur. C'est du lechebottisme et de la destruction de droit.

10. Hardcore le 15/02/2019 10:43

Nathalie Bassiste osera t elle animer un débat avec des gilets jaunes en métropole. Que pense-t-elle de la mutilation des manifestants ? Et de l impunité des forces de l'ordre malgré les abus avérés et filmés ?

11. cassepapaye le 15/02/2019 11:42

@ post 10 Hardcore

Vous avez écrit "...malgré les abus avérés et filmés". Vous pourriez également ajouter " et condamnés par l'Europe et par l'ONU (voir https://news.un.org/fr/story/2019/02/1036341 ) !

12. bouhhhh le 15/02/2019 12:07

MM MOLINA,



C'est quoi un flop ?

A partir de qu'elle taux de participation au grand débat c'est un succès

Est-ce que 4 à 500 personnes qui manifestent dans la rue le samedi après midi est-ce un flop ou un succès ?



Modérez vos titres SVP et ce n'est pas la première fois que vous essayez de faire le buzzzz......



13. Pierre Balcon le 15/02/2019 12:31

En fait La Réunion est un véritable laboratoire.



Ici il n'y a pas de grand orchestre de la propagande , pas de barnum médiatique pour relayer les tristes prestations de nos comédiens .

Ici les bouffons de la politique doivent chanter "a capella" , comme on dit dans la chanson .

Et là c'est le bide total .



Au moment de la dernière campagne des élections présidentielles, Macron en avait déjà fait la triste expérience au stade de l'Est . Son meeting d'amuseur public avait tourné au fiasco total .



Pour le pseudo grand débat c'est le même scénario .

Ces politiciens du vieux monde pensent que ce n'est pas le débat qu compte mais sa mise en scène .

Et pour ça il faut évidemment la complicité des médias

En métropole les chaines en continu , prostituées , vendent la marchandise frelatée et donnent l'illusion d'une intense activité.

Ici elles sont un peu plus vertueuses. Et donc le débat apparaît pour ce qu'il est : un néant.



Merci à La Réunion de nous ramener au réel de la vraie vie contre les illusions médiatiques

14. JORI le 15/02/2019 12:36

2.Posté par Tim le 15/02/2019 00:49 (depuis mobile)

+++1. Idem pour ceux qui vont voter et qui ne laissent pas les autres décider pour eux.

15. Pierre Balcon le 15/02/2019 12:41

Rappelons aussi qu'il est fréquent que les articles de Zinfos soient ouverts par plus de 100 000 internautes.

Alors que signifient au fond le nombre de visiteurs sur les site du grand débat .



Pour ma part j'y suis allé 4 fois. Suffit d'avoir un pseudo et plusieurs adresses courriel. J'ai j'ai donc été comptabilisé 4 fois .

De qui se moque- ton ?



A Athènes , patrie de la démocratie , les débats sur l'Agora étaient publics et donc les intervenants devaient s'identifier physiquement . On votait à main levée. Les citoyens étaient d'ailleurs comptables de leurs choix et pouvaient être sanctionnés s'ils avaient égaré la cité.

En France en 2019 on ouvre un compte anonyme et on peut dire mille fois n'importe quoi .

Quel progrès !!!

16. Radinasse le 15/02/2019 15:17





alignement des prix sur la métropole c'est compliqué ?

17. le taz le 15/02/2019 17:14

l'équation n'a pas de solution.



"on" veut plus de pouvoir d'achat et plus de services et à la run plus d'allocations et on veut des baisses d’impôts.



c'est impossible...



mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient !



18. JORI le 15/02/2019 18:05

15. Balcon. Si le monde évolue trop pour vous, certains pays d''Afrique, dits "peu developpes", sont peut-être prêts à vous accueillir !!. Vous pourrez peut-être y instaurer ce que vous nommez la démocratie d''Athènes !!.