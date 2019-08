10 abandonnés, le 11ème à moitié prix... Quand la Cirest incite à se débarrasser de ses animaux

Le 14/08/2019 | Par Marine Abat | Lu 491

10 euros pour les dix premiers, 5 euros à partir du 11ème. Ce n'est pas l'offre promotionnelle d'un fast-food, mais un message de la Cirest concernant les abandons d'animaux.



Alors que l'abandon n'est légalement possible qu'en refuge (ce dont ne dispose pas la Cirest), l'intercommunalité de l'Est fait la promotion de cet acte de cruauté, incitant de surcroît à la récidive par le biais d'un tarif dégressif.



"Abandon d’un animal : 10,00 € TTC est demandée au propriétaire pour les dix (10) premiers abandons. À partir du onzième animal, il est demandé une participation de 5,00 € TTC (sic)", lit-on en effet sur le site internet de la Cirest, qui ajoute que pour l’abandon d’un animal mordeur ou d’un chien de catégorie, la participation passe à 50,00 euros TTC. Et de préciser : "Le propriétaire devra prendre rendez-vous avec les agents de la fourrière et venir déposer lui même son animal sur site. Seules les personnes âgées et à mobilité réduite pourront bénéficier d’une récupération de leur animal à domicile."



Selon une affiche placardée à l'entrée de la fourrière, "ces montants permettent de responsabiliser les propriétaires et de couvrir en partie les frais de garde et d'euthanasie". Des arguments qui font bondir les militants de la cause animale.



Selon un avocat, "l'intercommunalité organise là une "vente d’animaux" à la fourrière



"Annonce illégale incitant à l'abandon massif ! Mais qu'attendent les personnels de la DAAF pour sanctionner ?", se scandalise Milit'Activ'974, qui a entamé ce dimanche un blocage de la fourrière pour protester contre son extension.