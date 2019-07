Selon Didier Robert, ces jeux sont avant tout un moment qui permet à chaque sportif des différentes iles de l’Océan Indien de se retrouver dans un vrai moment d’échange et de fraternité : « C’est aussi l’occasion pour les sportifs de continuer à porter une dimension forte liée à la coopération régionale. Il faut considérer que nous sommes tous des fils et des filles de l’Océan indien. Nous avons à oeuvrer ensemble pour le développement de nos îles respectives et pour faire en sorte que la population puisse davantage s’épanouir ».Cette 10 ème édition, programmée à l’île Maurice du 18 au 28 juillet voit la participation de 1600 athlètes répartis dans 7 îles et sur 16 disciplines.4 objectifs principaux :Développer les échanges entre les îles de l’océan Indien afin d’instaurer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des îles de l’océan Indien dans l’esprit de l’olympisme ;Contribuer à la coopération régionale par le développement du sport dans la région avec la participation des sportifs des différentes îles membres ;Promouvoir la mise en œuvre de politiques sportives en faveur des jeunes, développer les pratiques sportives et favoriser l’amélioration du niveau de pratique par des rencontres entre les jeunes de l’océan Indien ;Développer la formation de cadres dans le domaine du sport et de la jeunesse (des actions communes de formation de cadres techniques, d’arbitres sont organisées afin que des cadres dans tous les pays membres puissent assurer le développement des activités et leur amélioration qualitative).