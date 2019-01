10 hectares de végétation menacés par un incendie à La Montagne

Le 01/01/2019 | Par B.A | Lu 521

Un feu de broussaille a débuté hier soir à La Montagne, dans un endroit inaccessible à pieds. L'hélicoptère bombardier d'eau du SDIS est en action depuis quelques heures, faisant des rotations entre la mer (près de la route du littoral) et les lieux de l'incendie, proches d'une ravine.



2 hectares de végétation ont déjà brûlé, et 10 autres sont menacés par les flammes. L'incendie ne menace aucune habitation, aussi les autorités ont-elles décidé de ne pas mettre la vie de soldats du feu en danger, les lieux étant escarpés. Il faudra encore quelques heures et de nombreuses rotations d'hélicoptère pour venir à bout de ce premier feu de végétation de l'année. Les causes du départ de l'incendie sont à cette heure inconnues, selon l'officier CODIS.