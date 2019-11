10 jours de bien-être !

Le 26/11/2019 | Par TCO | Lu 94

Du 22 novembre au 1er décembre 2019, la Ville de La Possession et ses partenaires vous offrent encore cette année un programme riche en animations autour du bien-être ! Profitez-en en famille. Rendez-vous pour 10 jours de bien-être (3° édition) sur la Place Festival et dans les quartiers.

Du 22 au 24 novembre I Fête du sport et des loisirs en famille



Du 25 au 29 novembre I Fête des Fruits et légumes frais



Du 30 au 1er décembre I Fête du terroir et du bien-être

En guest stars, cette année : Brandon Palaxa, Dangerous Artiste Émilie Ivara Officiel , Zeko, Varaine’Ben Joneskilla et DJ YAYA 974 • Les nuits de la glisse et de la danse vous attendent Place Festival• Fraîch’Attitude dans les quartiers avec des villages de fruits et légumes à 1€ le kilo, et de nombreuses animations bien-être gratuites• Retrouvez le Festival saveurs et sensations en famille, Place FestivalRendez-vous pour du bien-être à volonté !