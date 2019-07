Le budget de la mission Outre-mer sera amputé de 100 millions d’euros

-100 millions pour l'Outre-mer: Victorin Lurel dénonce le "funeste projet" du gouvernement

Le 19/07/2019 | Par B.A | Lu 161

Dans un communiqué (ci-dessous en intégralité), le sénateur et ancien ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel appelle à une prise de conscience collective des élus ultramarins afin de contrecarrer le projet du gouvernement de baisser le budget de la mission Outre-mer. Selon lui, l'explication du gouvernement par la non utilisation des crédits alloués est un jeu de dupe, l'Etat ne donnant pas les autorisations et les moyens techniques pour aider à la réalisation des projets.

L'heure est grave. Bercy a tranché: en 2010, ce sera -100 millions d'euros pour les outre-mer, alors que le budget global de l'Etat augmentera de 4,6 milliards d'euros.Contrairement aux années précédentes, la saignée est tellement importante que le Ministère ne peut plus faire dans l'artifice comptable. Sous la férule aveugle de Bercy et donc incapable d'obtenir les arbitrages budgétaires favorables, il est aujourd'hui contraint d'admettre l'échec de la stratégie conduite.Cette logique comptable du coup de rabot qui conduit à traiter de manière identique des réalités pourtant bien différentes est bien une discrimination.Moins 100 millions d'euros que le gouvernement tente de justifier par "le niveau d'exécution constaté en 2018 et anticipé pour 2019". Comprendre: comme vous, collectivités et opérateurs, avez été incapables de dépenser les sommes dévolues aux outre-mer ces deux dernières années, il est parfaitement légitime de réduire le budget à sa part "dépensable".Accuser entreprises, opérateurs et collectivités d'être responsables de la sous-consommation est une défausse d'autant plus sournoise que les restes à payer de l'Etat outre-mer ont encore explosé de 7% en 2018 et s'élèvent désormais à 1,680 milliard d'euros.Jamais donc l'Etat ne pose la question de sa propre culpabilité. Il continue pourtant impunément de jouer avec ses propres règles en bloquant les dossiers, en ne donnant pas les instructions, en ne fournissant pas l'ingénierie, en ne versant pas à temps et en mettant à mal le préfinancement des opérations.Outre la cruauté des chiffres que le ministère ne peut désormais plus maquiller et à peine justifier, les outre-mer doivent aujourd'hui réaliser l'insidieux changement de paradigme qui est à l'oeuvre, consistant à redéployer les crédits dévolus aux départements d'outre-mer en faveur des autres territoires à la seule discrétion du ministère. Une nouvelle péréquation faite à l'insu de tous qui conduit, par exemple, à ce que la LBU finance désormais des logements à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à ce que les sommes non dépensées par les DOM en 2018 soient redéployées vers des "projets mûrs" des COM.Oui à la solidarité, mais qu'elle se fasse en transparence et en pédagogie avec l'ensemble des collectivités intéressées. Pour l'heure, loin des espoirs un temps suscités par l'augmentation du budget, le redéploiement annoncé des crédits non-consommés prouve que toutes les annonces budgétaires gouvernementales cachent en réalité un jeu à somme nulle.La crise est si grave, qu'aucun opposant à la politique menée ne peut se satisfaire de tels chiffres. J'en appelle à une prise de conscience collective pour tenter d'éviter cette hémorragie. Nous ne pouvons laisser prospérer, dans le silence, l'action d'un ministère aveuglé, propagandiste zélé et pourfendeur d'une politique austéritaire. Nous avons trois mois d'ici la présentation du budget pour contrecarrer ce funeste projet.