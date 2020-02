1000 Sourires : Jardinot et Sinaman réunissent un plateau d’artistes péi pour la bonne cause, au Téat de Champ Fleuri

Le 27/02/2020 | Par . | Lu 126

Tine Poppy, Audrey Dardenne, Kénaëlle, Mickaël Pouvin, François Joron, Joël Manglou et le jeune Soan seront tous sur la scène du Téat Champ Fleuri le vendredi 6 mars prochain à 20h. Tous ces artistes péi ont répondu à l’appel de Marie Alice-Sinaman et Thierry Jardinot, parrains historiques de l’Association 1000 Sourires.

Les deux humoristes ont réuni ce plateau exceptionnel pour la bonne cause: les fonds collectés pendant cette soirée permettront de soutenir les actions de 1000 Sourires organisées en VIM (Very Important Marmaille) à la Réunion pour les enfants au cours de l'année 2020.



Cette association créée en juin 2006 par Ibrahim Ingar réalise les rêves de milliers de marmailles de condition sociale modeste. Au total, plus de 10 230 enfants ont participé aux 244 opérations déjà organisées à ce jour par l’association.



“Depuis sa création, 1000 Sourires a toujours mis un point d’honneur à ne demander aucune participation financière aux familles des enfants qui participent aux journées de Rêve organisées pour les enfants par l’association, précise son président Ibrahim Ingar. C’est pour cela que l’aide de nos parrains est déterminante”.



Thierry Jardinot et Marie-Alice Sinaman parrainent ainsi l’Association 1000 Sourires depuis ses débuts, il y a 14 ans “Je suis engagé aux côtés d'Ibrahim Ingar depuis la création de l’association, mais avec Marie-Alice Sinaman, on s’est dit “on n’a jamais fait de spectacle spécialement pour l’association”, raconte Thierry Jardinot. C’est de là qu’est partie l’idée de faire un spectacle éclectique, qui rassemble des artistes qui ont accepté de donner de leur temps pour cette noble cause”.



Comme ce type d’événement est une première pour l’association, 1000 Sourires bénéficie également du soutien du Lions Club Réunion Renaissance. “Nous sommes heureux d’aider 1000 Sourires à réunir le plus de monde possible. On vous attend nombreux”, a ajouté Geneviève Maury, Présidente du Lions Club Réunion Renaissance. “On donnera de notre coeur et de notre voix pour que l'association puisse continuer à mettre des étoiles dans les yeux des enfants”, a ajouté Mickaël Pouvin. “J’ai même un peu la pression quand je vois le plateau !!! sourit François Joron. Je suis vraiment fier de partager la scène avec tous les autres artistes. Le rôle d’un artiste, c’est de donner du bonheur aux gens, alors on va tout faire pour que le public passe une super soirée”. Audrey Dardenne prévoit d’ailleurs de faire “chanter le public et de les faire bouger”.



Soan, le vainqueur de The Voice Kids 2019 sera également sur scène. “C’est une soirée aux profits des enfants de 1000 Sourires, et comme son parcours inspire beaucoup de petits réunionnais, c’est un privilège de le compter parmi nous”, confie Ibrahim Ingar. Tine Poppy , Kénaëlle et Joël Manglou seront aussi de la partie.







Tarif : 25 euros. Les billets sont disponibles au téat de Champ-Fleuri, par téléphone (0262 419 325), sur internet (www.teat.re) et dans divers points de vente (Fnac du Port à Cap Sacré-Cœur, Fnac de Saint-Benoit, Fnac de Sainte-Marie, Fnac Saint-Pierre et Fnac Epicéa et Office de Tourisme de l’Ouest à Saint-Gilles).