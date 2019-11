101km/h à Piton Sainte Rose samedi, dimanche retour des éclaircies sur les plages

Le 02/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 319

REUNION

2019 NOVEMBRE 02 17h30Plusieurs relevés intéressants confirment les prévisions:Gros Piton Sainte Rose: 101km/hPointe des 3 Bassins: 77km/hSaint Benoît: 75km/hPierrefonds: 60km/hComme prévu les pluies ont été plus abondantes sur le Sud Sauvage. Sur 24heures cela donne:Le Baril: 138.2mmGrand Coude: 99.5mmPierrefonds: 63.5mmPont-Mathurin: 55.3mmMATIN:averses sur l'Est et le Sud-Est. Elles cessent en matinée mais restent fréquentes sur la région du volcan.Plus on va vers l'Ouest plus les éclaircies sont larges.Les nuages se développent sur les pentes en matinée. Seuls les sommets à plus de 2000/2500m leur échappent.APRES MIDI:Ciel très nuageux dans l'intérieur et sur les pentes. Averses sur les hauts de Sainte Rose, la Plaine des Palmistes et de façon plus isolée sur les pentes Ouest et Nord-Ouest.Sur littoral: ciel variable avec de plus larges éclaircies possibles sur le Sud et le Nord.Le vent de Sud-Est flashe à 65km/h vers Pierrefonds et 60km/h vers Gillot.Les brises règnent sur l'Ouest et le Nord-Ouest.Sur les plages de l'Ouest le vent rentre un peu l'après midi mais est nettement moins soutenu que la veille.Le vent agite la mer. Elle est encore quelque peu houleuse sur les côtes Sud et Ouest.