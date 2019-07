10e JIOI : Cérémonie d’ouverture au stade Ajalay. La Région Réunion félicite les premiers médaillés réunionnais

Le coup d’envoi des 10e Jeux des îles de l’océan Indien a été donné ce vendredi 19 juillet au stade Ajalay à Maurice. La sélection sportive réunionnaise et son porte drapeau Sébastien Maillot ont ouvert le défilé suivi des autres délégations sportives des JIOI sous les applaudissements des milliers de spectateurs. « Cette 10 ème édition des Jeux des îles de l’océan Indien est placé sous le signe de la fraternité, de la paix et du partage » a rappelé lors de son discours Stephan TOUSSAINT, Président du COJI (Comité des Jeux des îles de l’océan Indien).



L’engouement du public pour ces jeux des îles s’est fait sentir dans le stade Ajalay lorsque l’allumage de la flamme des JIOI suivi d’un feux d’artifice ont ébloui les spectateurs.



Des premières médailles réunionnaises



Première journée de compétition ce vendredi pour la natation et déjà une moisson de médailles pour la sélection Réunionnaise qui place le club R en haut du classement des médailles JIOI. Au total 9 médailles : 4 médailles d’or, 1 en argent et 4 en bronze.



- Alizée MOREL s’est distinguée avec 2 médailles d’or sur le 4x100 m nage libre dame et le 400m nages dames ;

- Lou Ditiere avec 1 médaille d’argent en 50 m nage libre dame ;

- Amélie Bordes avec 1 médaille de bronze sur 50 m brasse dame ;

- Manon Dijoux avec 1 médaille de bronze sur 50 m nage libre dame ;

- Ambroise Petit, avec 1 médaille d’or au 400 m 4 nages homme ;

- Loïc Payet, avec 1 médaille de bronze au 50m nage libre homme

- Millian Boucher, avec 1 médaille de bronze au 50m brasse homme.

- Loïc Payet, Ambroise Petit, Pierre-Yves Desprez, Damien Delmotte, médaillés d’or

au relais 400 m nage libre.



Le Président de Région Réunion Didier Robert félicite les premiers médaillés de la sélection Réunionnaise et encourage les sportifs des différentes disciplines pour la suite des compétitions aux JIOI à Maurice. #AllezLaRéunion ! La Réunion Terre de Champions !



Crédit photo : © David Chane-See-Chu



Crédit photo : © David Chane-See-Chu