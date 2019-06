10ème édition des journées nationales de l’archéologie du 14 au 16 juin

Depuis 2010, le ministère de la Culture confie à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) la coordination et la promotion des Journées nationales de l'archéologie.Lors de ces trois journées, l'ensemble des acteurs en lien avec l'archéologie : opérateurs de fouilles, directions des affaires culturelles (régionales et départementales), organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, associations, centres d'archives et collectivités territoriales, se mobilisent afin de faire découvrir au public le plus large, les trésors du patrimoine mais aussi les coulisses de la discipline.Ainsi en 2018, 1 595 animations ont touché 200 000 personnes dans 504 communes et 660 lieux en métropole et en Outre-Mer. Plus de 500 organisateurs ont été mobilisés et près de 130 000 visites ont été effectuées sur le site internet dédié durant la manifestation.A La Réunion et sous l'autorité du préfet, le service régional de l'archéologie de la direction des affaires culturelles de La Réunion et le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, placé quant à lui sous l'autorité du ministre de la Culture, ont pour missions de conserver, d'étudier et de valoriser le patrimoine archéologique.Cette année, les villes de Saint-Denis, Saint-Paul, Sainte-Rose et Le Tampon s'associent à cette manifestation.Vous pourrez, découvrir le chantier de fouilles préventives qui a lieu sur la Place Charles de Gaulle à Saint-Denis. Les traces du passé maritime de la ville vous seront révélées au cours de visites et d'échanges avec les archéologues de l'INRAP.Vous pourrez ensuite visiter l'un des édifices les plus anciens de l'île : la Poudrière de Saint-Paul, accompagnés d'un historien et d'un archéologue de l'INRAP.Participez également à un atelier ludique animé par un archéologue de la DAC Réunion pour découvrir la cartographie et le zonage archéologique de la ville de Saint-Paul à la Maison Serveaux.Le site de la Roseraye à Sainte-Rose sera exceptionnellement ouvert et gratuit pour vous présenter les vestiges de l'usine sucrière datant du XIXe siècle. Deux expositions y seront également visibles : « Archéologie Australe » qui présente les opérations archéologiques les plus importantes menées dans l'océan Indien ces dix dernières années et « Tromelin, l'île des esclaves oubliés ».À la cité du Volcan, un archéologue de la DAC Réunion et une paléo-environnementaliste de l'INRAP vous feront découvrir l'archéologie des territoires escarpés et les nouvelles technologies (laser, 3D) utilisées lors des recherches ainsi que l'archéologie environnementale qui a pour but de reconstituer les environnements du passé.Retrouvez le programme géolocalisé des journées nationales de l'archéologieà La Réunion à partir du lien suivant : https://journees-archeologie.fr/c-2019/carte