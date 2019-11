10ème édition du Maternathlon à Saint-Paul

Le 20/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul

Pour la 10ème année consécutive, la ville de Saint-Paul en partenariat avec l’Académie de La Réunion, reconduit le Maternathlon en direction des classes de petite, moyenne et grande section des écoles du territoire communal.



Aujourd’hui, premier jour des activités, c’est au complexe sportif du collège Jules Solesse que les petits ont pu s’amuser autour de 14 ateliers, l’objectif étant bien sûr de faire adopter aux écoliers une bonne hygiène de vie, mais également de travailler l’apprentissage du langage.



En effet, les activités langagières rendues possibles par les situations motrices sont variées et permettent de travailler de nombreux objectifs attendus de l’école maternelle. Le premier pas dans la maison, le chamboule tout, la rivière à traverser ou encore la course du Petit Poucet ont permis aux plus petits de faire une entrée ludique et motivante dans le monde des activités motrices de groupe favorisant les interactions.



À noter que les prochaines rencontres se tiendront les 21, 22, 25 et 26 novembre prochain à la Grande Fontaine (le 21), la Saline-les-Bains (le 22) et à Corbeil (les 25 et 26). Au total, ce sont près de 5 000 enfants qui se retrouveront sur les terrains de foot pour cette 10ème édition du Maternathlon.