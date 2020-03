115 cas de Coronavirus à La Réunion

Commentaires (14)

1. Michel BARET le 26/03/2020 02:53

ils arrivent du bateau ammarré au Port......Ile Poubelle

2. Michel BARET le 26/03/2020 02:58



3. Dagober le 26/03/2020 04:50

Continue reste nout kaze !!

4. Domino le 26/03/2020 05:52

Oye c est ainsi, une porte ouverte a Gillot et voilà le résultat, maintenant on est puni le mot est faible tant ce confinement est insupportable, anticipez sur les dégâts de cet état de fait. Il faut le dire a qui ?

Stress ....pu cool

5. Gramoun le 26/03/2020 06:16

Merci de vos recommandations.

Mais personne ne cite où sont les " zones où circule le plus le virus"

Peut-on avoir plus de précisions ?

6. Vérité vraie le 26/03/2020 07:21



7. Mondon le 26/03/2020 08:56

Et ça continue ! Cette situation nous apporte un éclairage sur l'incompétence du préfet et de Mme Ladoucette sensés "gérer", prendre les décisions et dispositions adéquates. Et c'est payés royalement pour juste occuper un fauteuil confortable, etc

8. Huhu le 26/03/2020 09:00

Bon choix de photo pour illustrer l'article...bon travail d'analyse! Mdr!!!!

9. Le Gallou le 26/03/2020 10:06

Il y a une comptabilité que personne ne tient, c'est celle des contaminés non reconnus parce par encore déclarés.

Le ratio chinois était en début d'année de "27 pour 1"

Si nous appliquons ce ration à la Réunion au 25 Mars :

115 contaminé déclarés x 27 = 3150 contaminés

3150 -115 = 2990 contaminés non déclarés dans la nature au 25 Mars.

Si j'écris cela ce n'est pas pour faire peur, elle est suffisamment présente, mais pour responsabiliser ceux qui face au chiffre de 115 se dise bof le risque n'est pas si terrible.

Certes ce coefficient est chinois et daté de janvier, mais par sa démesure il éveille les endormis.

Si on peut penser qu'il est surestimé pour la Réunion, rien n'empêche d'imaginer qu'il puisse être à l'inverse sous-estimé !

10. Momo le 26/03/2020 10:19

Triste bilan ! Qu'on reste chez soi pour de bon !

11. Thierrymassicot le 26/03/2020 11:33

@5 gramoun



Il faut se dire que le virus est partout et que les précautions doivent être la règle où que l'on soit sur l'île...

12. fox le 26/03/2020 12:33

Je serais curieux de savoir comment et où on été infectés les derniers cas... lors du vote de 1er tour des municipales ou les meetings hystériques des candidats ? francofolies ? courses en famille confinés avant lheure avec tout le monde le 17 mars ?

13. Papangue le 26/03/2020 13:14

multipliez par 27 et on sera à peu près dans la réalité ... regardez cette vidéo pour bien comprendre :

https://youtu.be/FCQA3T2S9XQ

14. regor le 26/03/2020 14:38

Si le Français était un peu plus obéissant on en serait pas à ce stade , on lui dit de rester chez lui et lui se croit invincible , il brave les interdictions et après il critique les autres , posez votre cul chez vous bon sang et vous serez à l'abri .

15. harry michel barret le 26/03/2020 15:14

Pas le momment de chercher qui est arrivé avec le virus , la faute a qui ,chercher un coupable , d´acuser aux autres , on est tous mis dans le bain , soyons cordiales avec tout le monde et mettre les mains pour combatre tous ensemble. On a tous quelqu´un de proche qui se bat pour les malades en mettant leur santé en danger .