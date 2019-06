11e arrondissement Paris: 3 morts dans un incendie

Le 22/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 80

Ce samedi matin a débuté sous les flammes dans un immeuble, rue de Nemours, dans le 11e arrondissement de Paris. Cet immeuble abrite un restaurant, un hammam et des logements. Les flammes auraient débuté dans le hammam avant d'embraser la cage d'escalier sur six étages.



Un incendie qui s'est avéré meurtrier. Bien qu'une vingtaine de personnes aient pu être évacuées à temps par près de 200 sapeurs-pompiers présents, trois autres personnes ont cependant perdu la vie.



Deux d'entre elles ont été victimes des flammes et la troisième jeune fille, s'est défenestrée. 27 personnes ont également été légèrement blessées, intoxiquées.