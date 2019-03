11h30: plutôt beau temps pour les Mascareignes ce weekend, tempête tropicale 17S nommée "HALEY" (VIDEO)

Le 02/03/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 82

Quelques averses pour rafraîchir localement car beaucoup de soleil et de chaleur

Bonjour la Réunion!

Je vous propose ma vidéo

ICI

avec photos satellite en haute résolution et webcams.

17S

HALEY

2019 Mars 02 11h30 Mascareignes1: point météo pour les Iles Soeurs.2: 96S a été numérotépar le Navy US et baptisépar la météo mauricienne. Je ferai une vidéo concernant ce système en début d'après midi.mes publications en français:en anglais:A plus tard.Bon Samedi zot toute! Prudence sur les routes!Cheers,Patrick Hoareau.