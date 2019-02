121 jeunes Réunionnais intègrent le régiment

Le 27/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 66

121 jeunes Réunionnais dont 14 Saint-Paulois ont été présentés au drapeau du contingent ce mercredi 27 février 2019. À l’issue d’une indispensable période d’instruction à la vie citoyenne, ils ont décidé d’adhérer à la communauté militaire au sein du Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion (RSMA-R).



Les jeunes concernés ont reçu leur insigne régimentaire qui symbolise leur pleine entrée au régiment. Ils vont rejoindre les compagnies de formation professionnelle pour commencer l’apprentissage d’un métier choisi parmi 36 modules.



Ils pourront ainsi acquérir les connaissances et l’expérience professionnelles nécessaires à un emploi ou une poursuite de formation.

« Je sais qu’au sein de cette institution, au sein du Régiment service militaire adapté de la Réunion, vous trouverez le soutien et les aides nécessaires en vue de votre insertion professionnelle », affirme Gertrude Carpanin, adjointe au Maire, chargée de relations avec les armées et les associations d’anciens combattants.



Saluant ce choix de porter l’insigne du RSMA, l’élue félicite la volonté de ces jeunes présentés au drapeau d’acquérir des compétences et des valeurs qui feront d’eux de véritables acteurs de la vie économique de La Réunion.



« Votre avenir est entre vos main », soutient pour sa part, le Lieutenant-colonel Julien Maurel, Commandant du RSMA-R, évoquant notamment l’exigence de ce qui concerne la formation, l’apprentissage des règles de vie en collectivité et le développement du goût de l’effort.



« Vous aller acquérir les bases militaires nécessaires pour intervenir au besoin, sur des missions de services publics à la Réunion ».

D’anciens combattants et les familles ont assisté à cette cérémonie de présentation au drapeau du contingent. Un moment de partage et de convivialité qui exprime avant tout une volonté personnelle de réussir à s’insérer dans la vie active.