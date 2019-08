122 jeunes Réunionnais s’envolent pour le Québec

Le 06/08/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 361

Ces lundi 5 et mardi 6 août, plus de 120 jeunes réunionnais se sont envolés et s’envoleront ce soir vers le Québec dans le cadre du dispositif de mobilité de la Région « Étudier et vivre au Québec ».



Ces jeunes rejoindront le Québec afin d’y poursuivre une formation parmi les programmes de formation technique offerts dans les Cégeps et seront accompagnés par la Région Réunion et l’Europe tout au long de leurs études d’une durée de trois ans.



Chaque année, 18 établissements d’enseignement supérieur technologique et professionnel de type IUT accueillent les jeunes Réunionnais dans 7 régions. Une carte de 52 programmes de formation qui évolue chaque année et s’adapte au besoin de la

main-d’œuvre sur le territoire, est proposée par le Québec et offre ainsi les meilleures opportunités d’insertion professionnelle aux jeunes Réunionnais.



Les secteurs les plus demandés sont :

- Secteur de l’administration, du commerce et de l’informatique

- Secteur du social, de l’éducatif et juridique

- Secteur de la communication et de la documentation

- Secteur de la santé

- Secteur du bâtiment et travaux publics



Après la phase d’admission des candidats, la centaine de jeune sélectionnée pour cette rentrée a pu suivre, comme chaque année, différents temps de préparation avec les services de la Région :



→ Une visioconférence organisée au premier trimestre afin d’échanger avec les jeunes réunionnais déjà installes au Québec.



Ce temps d’échange précieux permet aux jeunes Réunionnais déjà en formation ou en emploi au Québec, de témoigner, partager leur expérience et répondre aux questions portant sur l’accueil, l’adaptation et l’intégration ; ce temps permet également aux nouveaux jeunes partants en mobilité de se rencontrer, d’échanger, et de se rassurer avant le départ.



→ Des ateliers pratiques de préparation à la vie d’étudiant au Québec.



Ces ateliers permettent aux jeunes de bénéficier de toutes les informations à savoir avant de s’installer (ouverture d’un compte

en banque, logement, transport, vie étudiante...).



POUR RAPPEL :

> Un millier de Réunionnais vit actuellement au Québec.

> Plus de 400 Réunionnais sont actuellement étudiants dans les 18 établissements partenaires.