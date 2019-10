128 militaires des FAZSOI participent au Grand Raid

Le 15/10/2019 | Par N.P | Lu 241

L’édition 2019 du Grand Raid comptera parmi ses coureurs 128 civils et militaires des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien. Toutes les composantes des FAZSOI sont représentées, les participants appartenant en effet aux différentes entités de l’armée de Terre, de la Marine Nationale, de l’armée de l’air ou des différents services et direction. Les coureurs prennent part à l’événement à titre privé. Toutefois, les armées accordent une grande importance à l’exploit sportif que représente le Grand Raid, et avec l’accord des organisateurs de la course, soutiendront ces 128 coureurs par la mise en place de stands de ravitaillement et de soin. Des kits confectionnés par la Direction interarmées du service de santé (DIASS) seront aussi distribués le jour du départ. Ces kits sont composés d’une couverture de survie, de pansements double-peau, de bandes de strap et de sachets de réhydratation. Quatre postes de soutien seront montés le long des différents parcours : le 2e RPIMa sera présent à Mare à boue et Cilaos, ainsi qu’au Maïdo en renfort du RSMA. Ce dernier sera aussi présent à la Grande Chaloupe, aidé par des personnels du Détachement Aérien 181 (DA 181) et de la base navale. Ces stands auront la mission de fournir aux coureurs des compléments alimentaires et de l’eau. Certains coureurs des FAZSOI ont déjà participé aux éditions précédentes, parmi eux :