13 832 décès confirmés en France, le nombre de patients en réanimation en baisse pour le 3e jour consécutif

Le 11/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 679

13 832 personnes sont décédées du Covid-19 en France depuis le début de l’épidémie a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon dans son bilan quotidien. 353 décès supplémentaires ont été enregistrés entre vendredi et samedi et 3.114 cas supplémentaires ont été recensés en 24 heures, portant à 93.790 le nombre de cas confirmés dans le pays.



En plus de ces 353 nouveaux décès entre hier et aujourd’hui, 290 décès ont été enregistrés dans les EHPAD et établissements médico-sociaux. Le bilan concernant ces établissements à eux seuls est estimé à 4 889 morts, à rajouter aux 13 832 décès comptabilisés dans les hôpitaux.



"Un très haut plateau épidémique semble se dessiner"



Sur 93 790 cas confirmés (3114 supplémentaires en 24h), 31 320 sont hospitalisés (+ 2 044 par rapport à vendredi) dont 6 883 en réanimation (+ 255 transférées depuis la veille).



Seule "éclaircie" au tableau pour Jérôme Salomon, la baisse du nombre de patients en réanimation. En effet, le solde entre admissions et sorties est en baisse pour la troisième journée consécutive, avec 121 patients en moins comparé à vendredi. "Cela va évidemment soulager nos soignants", a déclaré Jérôme Salomon, qui a rappelle à ne pas baisser la garde même si "un très haut plateau épidémique semble se dessiner". "Nous devons absolument continuer à rester vigilants, mobilisés et prudents (…) Je ne le redirai jamais assez, surtout au cours de ce long week-end ensoleillé : c'est en restant chez vous que vous vous sauvez des vies", a-t-il martelé.



Interrogé sur une éventuelle sortie de confinement, Jérôme Salomon a battu en brèche cette idée dans l’immédiat, les services sanitaires étant encore sous pression. "L’heure n’est pas au déconfinement", a rappelé le directeur général de la santé "mais au respect strict du confinement" et des mesures barrières et de distanciation sociale.



Concernant les suivis médicaux, Jérôme Salomon a appelé à ne pas les relâcher. "Les personnes qui ont besoin d'un suivi et les personnes qui sont atteintes de pathologies doivent appeler leur médecin" ou prendre rendez-vous à leur hôpital hbaituel "pour éviter d’avoir une aggravation de leur état".