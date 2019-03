14 caméras de vidéo-surveillance supplémentaires à Saint-Denis

Commentaires (5)

1. Justicier le 06/03/2019 13:21

Tiens, ce n est plus Nalini qui présente la sécurité ! C est le maire en personne! L insécurité grandissante est un grave problème sur sin dni , les caméras c est pour boucher les yeux et les habitants ne retrouveront pas " le fait bon vivre d avant"

2. Une necessité pour faire évoluer les mentalités ? le 06/03/2019 14:00

et aussi les aires de pique nique, les ronds points, les endroits propices aux dépôts sauvages, les sentiers de rando… Tellement de lieux finalement pour peut être un montant trop couteux.

A moins de connecter le dispositif à une île voisine à moindre frais de salaire.



Perso, il n'y a que chez moi que je me sans chez moi, et ça, ça ne me dérange absolument pas.



D'ailleurs on est filmé dans les supermarchés, et ça n'empêche pas de casser la blague quand on croise un proche.



En Suisse, le soir, on a l'impression que c'est comme la journée, les gens sortent dans la rue sans crainte... les jeunes femmes se deplacent à vélo...lesquels velos sont à peine cadenacés dans la rue....les motos sont garées au bas des immeubles, même pas attachées à un poteau...bref...nous ici, on en prend peut être le chemin pour la génération à venir ?

3. ben voyons le 06/03/2019 15:04

Juste de la com. car les élections se rapprochent.

TOUT le monde sait que les caméras n'empêchent rien ( surtout si on lésine sur les modèles utilisés : certaines caméras sont si nulles qu'on ne peut pas identifier les gens) au mieux , si les caméras sont visibles , les voyous iront plus loin commettre leurs méfaits ...donc si on va au bout du raisonnement , on en met partout au centre ville qui retrouve son calme et ce sont les périphéries qui empirent ( elles n'en ont déjà pas besoin!)

Seul gagnant , le ou les fournisseurs de matériel...au fait qui est le fournisseur?