14 cas de dengue signalés dans l’île

Le 24/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 116

Plus de 24 800 cas autochtones confirmés (soit 17 900 cas depuis le 01/01/2019)

769 hospitalisations (dont 614 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

2 387 passages aux urgences (dont 1 912 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

Plus de 75 900 cas cliniquement évocateurs (dont plus de 50 190 cas depuis le 01/01/2019)

19 décès, dont 11 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 13 décès, dont 8 directement liés à la dengue). Depuis le début de l’épidémie :

Dans son dernier communiqué, la préfecture et l’ARS annoncent 14 cas de dengue confirmés pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Le nombre de cas est quasi-stationnaire depuis quelques semaines, il est à présent comparable à la circulation hivernale de 2018.Malgré la baisse du nombre de cas, 10 communes sont toujours concernées par une circulation active du virus. Saint-Paul et Saint-Leu sont à nouveau les communes les plus touchées.Bien que l’épidémie soit actuellement stabilisée à un niveau modéré, elle concerne encore presque la moitié des communes de l’île. Cette persistance de la circulation du virus, en cette fin d’hiver austral, laisse craindre une reprise épidémique au retour de l’été, quand les conditions météorologiques seront plus favorables au développement des moustiques.Pour éviter une reprise de l’épidémie en été, des mesures de prévention doivent être appliquées à titre personnel :– Geste 1 : Je me protège des piqûres de moustique– Geste 2 : J’élimine l’eau stagnante– Geste 3 : Je consulte un médecin en cas de symptômesSi le moustique pique une personne malade, il devient contaminant et peut transmettre la maladie à une personne saine. C’est pourquoi, les personnes souffrant de la dengue doivent tout particulièrement se protéger des piqûres de moustiques.