14h: du vent et du soleil sur les plages, le volcan au soleil, nuit fraîche, beau temps Lundi et Mardi

REUNION

Bonjour toutes et tous!

Cet après midi

les plus belles périodes ensoleillées sont observées sur le littoral Nord et Est ainsi que sur les plages.



Les rafales agissent comme repoussoir pour les nuages. Ces rafales ont approché 80km/h ce matin à la Pointe des 3 Bassins.



Elle tutoient les 70km/h sur le Nord-Est vers Saint Benoît.



Sa Majesté le volcan jouit à nouveau d'un temps clément.



Dans le Sud les nuages sont encore là mais le vent contribue à chasser l'humidité malgré quelques rechutes. Petit bémol sur le Sud Sauvage encore exposé à des averses.



Dans l'intérieur la couverture nuageuse péi n'affiche pas de grandes prétentions. Elle peut donner quelques averses isolées sur les pentes de l'Ouest et du Sud-Ouest.



La houle atteint encore 2m50 sur les côtes Ouest et Sud puis 2m la nuit prochaine.



Après 17heures les nuages commencent à battre en retrait. La nuit s'annonce claire dans l'ensemble.

Le frais s'empare des hauts où des valeurs inférieures à 5° seront observées vers le Maïdo, le volcan, ou encore Bourg Murât voire Cilaos.