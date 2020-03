15.000 personnes déjà contrôlées: "Ne cédez pas à la tentation de sortir"

Le 20/03/2020 | Par Zinfos974 Zinfos974 | Lu 1588

4e jour de confinement à La Réunion. Jacques Billant, préfet de La Réunion, fait le point ce vendredi sur les mesures mises en œuvre à La Réunion dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Un point qui a été fait pour la première fois à distance, confinement oblige. Pour rappel, au 20 mars, 28 cas avérés ont été enregistrés sur l'île.



Présents à ce point: le Général Poty, commandant de la Gendarmerie nationale, de Jean-François Lebon, directeur départemental de la sécurité publique, de Nathalie Poirier- Authebon, directrice départementale de la police aux frontières , de Lionel Montocchio, directeur de la sécurité de l’aviation civile, de Guillaume Branlat, Directeur de l’aéroport Roland Garros et du Dr Chieze de l’agence régionale de santé.



Concernant la surveillance des forces de l’ordre liée au confinement, la Gendarmerie et la Police affirment que les contrôles sont permanents et soutenus. Les gendarmes sont installés sur 15 points fixes de l’île mais un dispositif mobile est également en place. La totalité des effectifs de la Gendarmerie est mobilisée à la fois pour les enquêtes et accueils du public "urgents" mais surtout pour faire respecter le dispositif de confinement.



Pour la Police, même travail. Depuis le début du confinement, 12.000 véhicules et 3000 piétons ont été contrôlés par des agents de police en tenu et en civile. Le Général Poty précise que les déplacements en véhicule doivent se faire avec le minimum de personnes possibles. Chaque situation sera jugée individuellement par les forces de l’ordre au moment du contrôle. "Il faut faire preuve de bon sens, affirme-t-il, on peut conduire quelqu’un qui n’a pas de permis et qui doit aller chez le médecin mais on ne sort pas en famille pour faire les courses pour en faire une sortie".



Rappel : il faut être muni de son attestation, une déclaration de l’employeur s’il s’agit du cadre du travail et une pièce d’identité. Pour certaines professions comme les magistrats, les professionnels du CROSS, de la police, de la gendarmerie, de la préfecture, des journalistes et des soignants, la carte professionnelle suffit.



En cas de non respect du dispositif de confinement, l’amende est de 135 euros pour une première infraction. En cas de récidive, elle sera de 375 euros. Le commissaire Lebon, à l’approche du weekend demande aux Réunionnais : "Ne cédez pas à la tentation de sortir".