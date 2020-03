Commentaires (45)

1. Lapi974 le 22/03/2020 18:15

Ars de merde et préfecture de merde

Multiplions par 20 les chiffres

2. Lulu le 22/03/2020 18:16

Foutaise !

Rien que dans l’Ouest nous avons déjà 100 cas d’enregistrés !!!

Sauf que les urgences les invitent à retourner chez eux

Vous êtes des assassins !

3. Confinement le 22/03/2020 18:17

Mrs les journalistes, demandez au préfet et à l ARS d être plus précis. On nous vend du confinement à toutes les sauces. Mince, confinement = assigné à residence pour les entrants. ce n’est pas le même confinement que les personnes « normales «



4. Cpaspossible le 22/03/2020 18:19

C'est pas possible ! Quelle bande de branquignols ! Même le dernier des derniers sait ce qu'il y a à faire mais Préfet et Ladoucette, non ! Ces deux nous racontent des craques, faudrait se rebeller, ce n'est pas possible ! On se fiche de nous !

5. Choupette le 22/03/2020 18:21

C'est là qu'on voit qu'il faut justifier son salaire avec un traaalé zéros derrière : en faisant des mises au point.



Pas très Brillante, tout ça ... .

6. Raskok le 22/03/2020 18:22

Démissions

7. Choupette le 22/03/2020 18:25

2.Posté par Lulu



Oui mais, y'a encore des gens -les habituels- qui se baladent. Dans mon coin, des enfants jouent au ballon dans la rue.



Aucun flic à l'horizon.



Cool, donc ... .

8. Agacé le 22/03/2020 18:27

Pourquoi cette femme se présente elle encore devant nous ????

Elle n a pas compris qu'elle est rejetée par les Réunionnais et on ne veut plus l'écouter pour raison de santé, je vais péter un câble rien que de la voir...

9. OEIL DE HORUS le 22/03/2020 18:33

L'ARS et le Préfet sont responsables de la situation à La Réunion.

Ils n'ont toujours pas compris qu'il faut mettre en quatorzaine ceux qui arrivent d'ailleurs, en effet, tous les cas sont la conséquence de l'irresponsabilité de croire qu'un document sur l'honneur poussera les entants à rester confinés.

Irresponsabilité et incompétence.

Il y a 3 semaines, le Chieze de l'ARS affirmait que le stock de masques était suffisant à La Réunion, encore un mensonge.

Personnellement, je déposerai une plainte contre l'ARS pour mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est pas une menace c'est une promesse.

10. La vérité vraie... le 22/03/2020 18:34

Dégagez de notre territoire !

11. blablabla le 22/03/2020 18:36

lulu Quel est votre source ?

12. Scandaleux le 22/03/2020 18:37

Ils comptent que les cas testés..mais en même temps ils refusent de tester les gens donc y a un grand nombre de malades non compté car non testé L ars se fout vraiment de nous préfet complice

Il faut tester tout le monde et confiner les positifs

13. TICOQ le 22/03/2020 18:38

Toutes les personnes "invitées" a rester chez elles malgré des signes de maladie n'entrent pas dans les statistiques car elles ne sont pas dépistées. La transparence a ses limites, M. le Préfet.

14. RIPOSTE974 le 22/03/2020 18:42

Fais le point , il te reste que ça .



... " "Mais tout ne viendra pas de l'Etat" contre-balance-t-il " , ce mec s'écoute t-il parler

15. Li Chiang Yao Michel le 22/03/2020 18:45

Préfet de merde et madame La doucette la moucate vraiment deux moucate fou dehors

16. Blacko le 22/03/2020 18:49

Et Ste Suzanne ? demandez aux gens, à Bel-Air, à Flamboyants, au Village,...

En plus les revenants du voyage Bahamas, ont participé à une réunion électorale vendredi de la semaine dernière.

Et tout ce monde fait ses courses dans la grande surface du coin. Bonjour les dégâts.



17. BAND GAGA GUEUGUEU le 22/03/2020 18:51

ARS : AGENCE A RISQUE SANITAIRE . NOUS GÉRONS LA SITUATION !!



18. Gigi le 22/03/2020 18:59

La sa rigole plus !!! On a que 60 lits de réanimation a la réunion si il y a beaucoup de cas grave a la réunion on va les transférer ou ? A Madagascar ? A Maurice ? Mais bon d après l ars faut

pas etre inquiet la situation est sous contrôle foutez !

19. Blacko le 22/03/2020 19:06

Les profs sont rentrés, on peut fermer l’aéroport.

20. ah,ah,ah! le 22/03/2020 19:12

Post 1 et 2: on arrête de se prendre pour des justiciers et surtout de fantasmer sur des chiffres que vous tenez d'où? de l'homme qui a vu l'home qui a vu l'homme qui a vu l'ours?

arrêtons de pleurnicher , et restez chez vous au lieu de consulter vos oracles bidons!

21. DIDIER NAZE le 22/03/2020 19:13

La critique est aisée. ...l art est difficile. ....suivez mon regard....😕😯.....en aucun cas le préfet est responsable du manque de moyens de protection, je parle des masques plus précisément. ... d autre part, bien que je n ai aucune sympathie pour notre Président. ...je pense qu' il gère au mieux une crise....une situation qu' il le dépasse. ....en étant conscient probablement. ....qu' il reste et restera....impuissant face à un tel catastrophe !.....

22. Babacool le 22/03/2020 19:14

À post 2. Les urgences vous demande de retourner chez vous ...mais chez vous c''est où ? Calmez vous et tenez bon . C''est la Guerre punaise!! Restez chez vous et ne faites pas les Mariolles , compris heinnn!!??

23. Huhu le 22/03/2020 19:19

@2 koman ou koné sa?

24. Lauret le 22/03/2020 19:24

Pas de place pour tout le monde, seulement 100 lits assistance. Donc, les asymptomatiques, restent zot kaz et attend....

Arrêtez de gueuler et de vous balader, bande de ...

25. LAMPION le 22/03/2020 19:24

AUX ARMES CITOYENS.

26. Lauret le 22/03/2020 19:25

Et regardez les infos. Pandémie... La réunion ne sera pas en reste

27. etonnant le 22/03/2020 19:25

macron et buzyn empoisonneurs de france



avec La République En miettes



et toute la clique des Mondialistes donneurs de leçons

28. Divoc91 le 22/03/2020 19:29

Des mesures tardives très lights. Il y a certainement plus d''une centaine de personnes contaminées sur l''île. Le préfet, L''ARS et le gouvernement devront rendre compte...

29. Warren le 22/03/2020 19:29

Il fallait leur dire tout ce que l on pense d eux pendant une semaine pour que des decisions censees que chaque reunionnais a exprimé soient mises en oeuvres. Et vous region et departement, pas de sous pour masques pour la population? Pffffff

30. Warren le 22/03/2020 19:29

Il fallait leur dire tout ce que l on pense d eux pendant une semaine pour que des decisions censees que chaque reunionnais a exprimé soient mises en oeuvres. Et vous region et departement, pas de sous pour masques pour la population? Pffffff

31. etonnant le 22/03/2020 19:46

"Le mécanisme mortel est en place. Tant que l’Élysée et Beauveau ne prennent pas le taureau des racailles par les cornes, l’épidémie continuera. Macron et Castaner sont pris au piège tendu par les mafias, ligotés par leur idéologie progressiste, muselés par le politiquement correct et l’antiracisme. Et tout le peuple, stupéfait, les regarde reculer devant un ennemi multiforme, fait d’enfants déscolarisés, de cartels de la drogue, de populations au chômage, de jeunes addicts, et d’islamistes qui ne manquent jamais d’ajouter, en coulisses, leur propagande à l’ambiance francophobe."

32. cynical le 22/03/2020 19:52

J'aimerais avoir des précisions sur ces nouveaux cas. Parmis ceux-ci, combien sont-ils autochtones ?

33. Jimmy974 le 22/03/2020 19:54

C sa le confinement je comprend pas si on et confiner comment sa se fait que sa se propage toujours soit les gens ne respect pas le confinement(c se que je pense)soit les voyageurs ne respect pas soit l''ars et le prefet ns prend pour des cons.

34. Biloute le 22/03/2020 19:56

Transparence ..laissez moi rire. Je suis sur que vous lisez les commentaire. Ce n'est que du copier coller

35. Ti Tangue zilé zone le 22/03/2020 19:57

Et dire que même les non spécialistes demandaient la fermeture de l’aéroport...et pour quand les tests déjà autour des foyers infectieux...et plus largement ensuite ..

36. Domino le 22/03/2020 19:59

Je vous appelle le préfet titre qu on vous a donné, un conseil avisé faite signer votre dérogation par Casse-taner et prenez le prochain vol. Vous avez l autorisation,des,réunionnais

Ah j ai zappé ALLER SIMPLE.confiné,stressé,en colère, désabusé.

37. Jean MAX le 22/03/2020 20:00

🇷🇺 🇮🇹 Pendant que "l'Union européenne" (sic) et les "partenaires européens" (sic) laissent totalement tomber l'Italie et ses milliers de morts, LA RUSSIE LANCE UN PREMIER PONT AÉRIEN DE 9 AVIONS CARGOS VERS L'ITALIE, AVEC UNE CENTAINE DE VIROLOGUES SPÉCIALISTES ET DES TONNES D'ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX.



Le 21 mars, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné d'envoyer en Italie huit groupes mobiles de virologues, de l'équipement et des complexes de désinfection. L'aide sera fournie à partir de ce 22 mars et le site de Sputnik a mis en ligne la vidéo du lancement de ce pont aérien..



L'ordre de mettre en place un tel groupe a été émis par Vladimir Poutine. Il compte une centaine de personnes, parmi lesquelles les principaux experts du ministère russe de la Défense dans les domaines de la virologie et de l'épidémiologie, qui ont une expérience internationale significative dans la lutte contre les épidémies. Les avions cargos comprennent aussi « des équipements modernes pour diagnostiquer et mettre en œuvre des mesures de désinfection »...



On ne peut pas s'empêcher de penser au Débarquement de 1944.



Espérons que malgré l'abruti en Chef à l'Elysée Valdimir Poutine fasse aussi un geste pour La France et les français agonisants dans quelques jours...



Source : https://fr.sputniknews.com/russie/202003221043354559-un-groupe-aerien-russe-de-9-avions-mis-en-place-pour-envoyer-de-laide-en-italie/?fbclid=IwAR35saYqk9eMLDGkxeoZRCgSU1_g8n2sInMGUwKTE63FZ5ufN30mxrdeMTU



38. L''INSOUMIS le 22/03/2020 20:02

Préfet BILLANT



Vous êtes un ancien miltaire. Comme moi.

Vous avez le choix.



Devenir un Vian



Ou



Un CAPAGORRY



A vous de choisir ...



Cordialement

39. Warren le 22/03/2020 20:16

L ARS degage d ici. Ton predecesseu a bien baisé l etat avec son mandat inutile sur l ile. Toi Ladoucette tu es du meme accabit que lui. Et quant a toi le type de la pyramide, t es pas capable de faire rentrer desmasques pour la population? Pfff

40. Ras le bol le 22/03/2020 20:18

Moi j’en profite pour passer un coup de gueule et demander ce qui est prévu pour les abrutis qui en profitent pour mettre leur musique à fond alors qu’on est coincé chez nous et qu’on ne peut pas y échapper ?! Merci pour leur sens civique !!!

41. Warren le 22/03/2020 20:21

Cette femme entend elle ce qu on pense d elle? Et si.vous avez deja fait un tour dans leur bureau au moufia, il n y a pas qu elle. Je vous assure que tout leur personnel et cadre sont ainsi, i.e. aucune vocation ni.conscience pro.

42. Warren le 22/03/2020 20:28

Il suffit juste de nous donner ou nous autoriser a present de porter tous des masques et l affaire est jouée. Ca aussi ça va prendre une semaine pour comprendre ça?

43. DIDIER NAZE le 22/03/2020 20:39

Post 31.....même si vous m inquietez de part vos PROPOS. ....je pense ...MALHEUREUSEMENT. ....a la même chose que vous !!!😰😨😕......