161 passagers de retour à La Réunion confinés centre d'hébergement

Le 31/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 3286

L’aéroport Roland Garros accueille ce mardi plus d'une centaine de passagers réunionnais de retour dans leur île. Un dispositif de contrôle sanitaire renforcé a été mis en place. 161 passagers sont arrivés par un vol Air Austral.



Les passagers sortiront de l’avion par groupe de 20. Les passagers symptomatiques seront testés puis pris en charge individuellement et confinés. L'ensemble des arrivants seront transférés dans les centres d'hébergement mis en place pour y être placement en confinement. "Toute sortie du lieu de confinement sera strictement interdite pendant 14 jours et tout contact avec l'extérieur (y compris les familles) sera proscrit. Les forces de l’ordre veilleront au strict respect de ces mesures et tout manquement sera sanctionné", indiquait le préfet dans son arrêté.



Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet, était sur place ce mardi matin. Environ 500 personnes sont attendues par semaine - 3 vols hebdomadaires sont prévus - soit 1000 tous les 14 jours. Au bout de la période de quatorzaine, les centres seront vidés et accueilleront de nouveaux passagers.





Les passagers seront en confinement en chambre individuelle. "On ne mélange pas les flux et on veille au respect des gestes-barrières", a indiqué Camille Goyet. Police aux frontières, personnel médical, personnel du SAMU, personnel aéroportuaire... plus d'une centaine de personnes ont été mobilisées pour ce dispositif ce matin.



Regis Labrousse sur place