161 passagers de retour à La Réunion confinés en centre d'hébergement

Commentaires (42)

1. LAMPION le 31/03/2020 12:56

IL fallait le faire depuis avant. Mon grand père vivait avec beaucoup d'anticipation.

2. Pascale le 31/03/2020 13:01

Une chose est certaine... on se fout de nous! :)

3. Début de crise... le 31/03/2020 13:03

On aurait dû faire cela en tout début de crise...

Nos chers politicards sont très fort pour nous promet beaucoup de choses pendant les élections ...

Mais pour gérer une crise sanitaire ils sont vraiment nuls...

Vivement bientôt le dégagisme !...

4. L''''''''''''''''INSOUMIS le 31/03/2020 13:07

Et pourquoi pas un confinement sous tente en zone militaire.. ?



Avec un tel flux quotidien les hôtels de St Denis vont être saturés très rapidement.

En plus en centre ville, enfermé dans une chambre … le risque d'envie "d'évasion" …



https://www.zinfos974.com/Madagascar-Teste-positif-un-touriste-s-evade-d-un-centre-de-quarantaine-et-seme-l-inquietude_a151946.html

5. jlc2 le 31/03/2020 13:15

Bonjour! heureusement ils sont confinés individuellement ,ils ne pourront pas contaminés entre eux.

6. SNOEK le 31/03/2020 13:21

Qui paie l'hébergement, la nourriture, les fournitures nécessaires ?

7. pipo le 31/03/2020 13:31

Le Marion Dufresne a quitté la Reunion hier pour les terres australes!

Apres une quarantaine de l'équipage et un double test Covid19 (sans touriste) j'imagine que les manchots ne risque rien... Visiblement les autorités prennent davantage soin de ces bestiaux, ainsi que des palmipèdes et autres éléphants de mer... que de nous!

8. Vince le 31/03/2020 13:32

Trop tar

9. Payet le 31/03/2020 13:38

Zinfos pourquoi laisser le commentaire du post 4?

L''insoumiiiis allé dormi ou mm sous un tente.



Perso nous sa l''hotel 3 etoile. Ah ah ah A bon entendeur.

Pas tout le monde i respect pas la 14zaine.



Peace

10. Ppov le 31/03/2020 13:38

On l''exigeait depuis février !oui sous tente!si hôtels insuffisants! bravo pour votre réponse en avril ! DRAMATIQUE cette gestion sanitaire !qui est fautif ?

11. chantal le 31/03/2020 13:47

C'est bien mais un peu tard il fallait le faire dés le départ parce que entre temps certains se sont certainement rendus dans les supermarchés et aussi contaminés leur famille

12. La reunion le 31/03/2020 13:56

Martine 😎 y commence à comprendre où pas, créole lé plus couillon REND L'argent... 😤😤😤😤😤

13. La reunion le 31/03/2020 14:17

Martine 😷😷😷 ou la compris rentre ote case nous va gagne démerde à nous sans ou ! Mais laisse l'argent de ton mandat

14. jaco le 31/03/2020 14:23

comment on aurait fait pour les au moins 20000 personnes qui sont rentrées depuis le début????

15. rose le 31/03/2020 14:24

bonjour,

bien sur qu'il fallait faire ça depuis le debut de l'epidemie , mais on se fou de nous, avec

ces politiques ZERO A LA DROITE D'UN CHIFFRE

16. Taloche le 31/03/2020 14:26

Comment se fait il qu ''ils sont encore si nombreux hors du département ?

17. Marie le 31/03/2020 14:35

Comme proposé au JT par un téléspectateur, le confinement pourrait se faire au départ, puisqu'il y a davantage de structures en métropole, avec prise en charge par l'Etat. Au lieu d'importer de nombreux cas ici.

18. tantine le 31/03/2020 14:41

enfin !!! il était temps.

19. La vérité si je mens ! le 31/03/2020 14:52

Malheureux d'en arriver à là . Les hautes autorités péi doivent se sentir petit devant cet état de fait .

20. Bleu outre mer le 31/03/2020 14:55

Après une semaine de retard, toujours pas les masques prévu par Sieur Robertix.

Silence radio des médias, les subventions ont du bon.........

Sinon un voisin arrivé dimanche de gillot à été faire ces courses comme d'hab et est parti au travail, le lendemain et cette personne est en relation avec le public. Au moins la ils ne vont pas bougé de l'hotel.......

Ce n'est pas la peine d'en rajouter sur la gestion de la situation..........

21. Post 4 le 31/03/2020 14:59

Et pourquoi au pain sec et à l''''eau pendant que l''''on y est !







22. Fred le 31/03/2020 15:16

Tro tar falai fai tou sa o debut pou protège tout la reunion de ce virus des le premiers cas falai mettent sa en place la kan i wa la m... i sali zot i bouge band incapable apre i vien out caz nananinanana fai le bon choix coul le bon bulletin

23. Payepas le 31/03/2020 15:38

Poste 6 Snoek c'est toi qui va payer couillon avec tes impôts et les taxes nom mais

24. Carol MARTIN le 31/03/2020 15:56

enfin !!! ils se bougent le cul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25. Choupette le 31/03/2020 16:01

La r'voilà avec sa veste d'hiver. C'est son uniforme ?

26. L''''''''INSOUMIS le 31/03/2020 16:08

21.Posté par Post 4 le 31/03/2020 14:59 (depuis mobile)

Et pourquoi au pain sec et à l''''eau pendant que l''''on y est !





Ben pour ma part je compte plus les jours passés sous tente et lit "Picot", je vois vraiment pas où est le problème ..?



"Petite nature" peut être..?

27. jeff le 31/03/2020 16:31

Plutôt que d'écrire des tonnes de conneries, il faudrait mieux apprendre l'espagnol, vue que les toubibs seront cubains bientôt à la Réunion.

28. ca974 le 31/03/2020 16:57

Je serai curieux de savoir quel seront les principes de précaution mis en place pour l’après crise covid-19 dans les hôtels... quand ils réouvriront il faudra bien faire un nettoyage drastique de ces chambres pour les relouées ?? Y a-t-on pensé?



29. jaco le 31/03/2020 17:04

POST 17 MARIE :tout à fait d'accord avec vous , c'ést la meilleure solution

30. marmaille le 31/03/2020 17:07

Il y aurait eu 300 voyageurs (deux avions) et il en arriverait 3 par semaine! Ils sont logés à l'hôtel aux frais des CONtribuables alors que les moyens manquent cruellement dans les hôpitaux! Qu'ils aillent dans des centres d'hébergement comme pour les cyclones. Ils ne pouvaient pas attendre la fin de la crise pour rentrer? Que les vols cessent!!!!

31. ca974 le 31/03/2020 17:12

Je serai curieux de savoir quel seront les principes de précaution mis en place pour l’après crise covid-19 dans les hôtels... quand ils réouvriront il faudra bien faire un nettoyage drastique de ces chambres pour les relouées ?? Y a-t-on pensé?

32. La reunion le 31/03/2020 17:20

Jeu des 7 familles Martine à la plage ... J''ai ,Martine à la fiesta ... J''ai ,Martine trop bien payé... J''ai,martine au boulot ???? Heu j''ai ... pas et vous... Tout le monde a perdu

33. oliver le 31/03/2020 17:55

A 6 , et oui 23 a raison , c'est nous qui allons payer , même pour les milliards que Macron va distribuer à ses copains , c'est nous qui devrons trimer pour toutes ces dettes !! réveillez vous ….

34. Bleu outre mer le 31/03/2020 18:02

27.Posté par jeff

Je ne sais pas si à la Réunion ils viendront, certains partis on fait la demande de cette aide auprès du gouvernement, des insoumis au LR. Le Rn comme d'hab s'occupe à allimenter les fakes news.même si les scientifiques leur répondent.........

Les docteurs et services de soins sont pret à venir aider, il y aura besoin d'aide supplémentaire. Dans le grand Est, je sais que c'est très difficile, pour les soignants.......

35. Choupette le 31/03/2020 18:02

Pourquoi ne pas installer une tente de l'armée à la sortie, une sorte de sas de décontamination, par lequel tous les passagers seront obligés de passer ?

Dans ce sas, il y aura une pulvérisation d'une solution -ché pas laquelle, sur 10 personnes; un peu comme les rafraîchisseurs d'air aériens sur les terrasses en été. Cela limiterait le confinement de ces gens qui ont 11 heures de voyage voire plus dans les lattes. Ne parlons pas des enfants ... .



Un peu comme pour la grippe aviaire; chaque personne devait marcher dans une solution désinfectante pour pénétrer dans une pièce.



Ce traitement est inhumain. C'est une gestion à la papa ... .

36. Sofiane Battach le 31/03/2020 18:05

Vaut mieu tard que jamais..il y''a deux catégorie 2 moun 1 y voi le verre à moitié plein et d''autre à moitié vide essayons sortir par le haut la réunion lé gayar ou pas?? Aider son prochain montre à nous tous ensemble le vrai visage la réunion 974.🧘‍

37. cheche le 31/03/2020 18:44

peut-être qu'il y a eu retard a l'allumage mais comment confiner quotidiennement 2000./3000 voyageurs pendant 15 j.Facile a dire pas facile à faire.Il y a quafautcon!!.. il faut être realiste.Il aurait deja fallu plus tot obliger les non residents a rentrer chez eux dans de prompts délais et ne plus delivrer de billets pour la metropole sauf motifs impérieux et justifiés.Idem dans l'autre sens et le flux de pax se serait tari progressivement

38. néné le 31/03/2020 18:57

on aurait pu faire cela au début ?

avait on les chambres nécéssaire ? depuis le début combien de personnes sont rentrés 20 000 40 000 60 000 ou plus vu le nombre d'avions qui rentraient pas jour

dans un gymnase ce n'est pas un confinement c'est une culture de virus

39. Bleu outre mer le 31/03/2020 19:47

32.Posté par La reunion

Après Martine a du PQ mais n'a pas d'idée........Nous aurons Martine part en retraite,.

40. Domino le 31/03/2020 19:49

Oye 160 réunionnais ?

Mi veux bien croire..

Combien sont contaminés déjà par les malades dans l'avion ? On ne peut pas les surveiller avant de prendre le vol. Mi réfléchi pu, mon cerveau i fume...

41. Pascale le 31/03/2020 19:53

@Taloche: parce que justement ce sont des touristes qui viennent visiter l'ile et non des réunionnais coincés dans je ne sais quel pays! On se fiche de nous depuis le début!



Et pour ceux et celles qui croient que la France va venir nous aider, nous donner des masques........... arrêtez de rêver!!! Ils ont tout fait pour que justement nous soyons tous contaminés alors des masques c'est pas demain la veille.