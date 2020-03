16 nouveaux cas de coronavirus, 63 au total à La Réunion : Le préfet fait le point

Le 22/03/2020

Jacques Billant, préfet de La Réunion, et Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé font le point sur les mesures mises en œuvre à La Réunion dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ce dimanche 22 mars 2020 à 18h00 à l’occasion d’une allocution.

La Réunion compte ce dimanche à 18H, 64 cas de coronavirus. 17 nouveaux cas ont ainsi été enregistrés. Au 6e jour de confinement, préfecture et ARS font le point et annoncent notamment une première guérison de la maladie sur le territoire."J’ai écouté, j’ai consulté, j’ai travaillé avec vos élus, la communauté médicale, et je vous rends compte en transparence, pour répondre aux doutes et aux inquiétudes", a indiqué Jacques Billiant, qui s'engage avec l'Agence Régionale de santé, les maires, les présidents de Région et du Département et des parlementaires sur 4 points:1- "Vous pourrez compter sur ma mobilisation totale et dévouée durant cette crise";2 - "Protéger nos soignants en leur donnant le matériel dont ils ont besoin";3 - "Garantir aux travailleurs la protection nécessaire pour exercer leur activité";4 - "Enfin nous nous sommes engagés à réinventer nos solidarités: nous aurons besoin de solidarité pour nos aînés, par exemple pour fairedes courses, pour les femmes victimes de violences et pour les sans-abri."Le préfet rappelle que les services publics tels que la Caisse d'Allocation Familiale continuent de fonctionner, et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à eux durant cette période de confinement difficile."Mais tout ne viendra pas de l'État" contre-balance-t-il, avant d'évoquer les initiatives dans le secteur privé, tel que la production de solution hydroalcoolique par les entreprises Mascarin et Isaultier."La communauté médicale m'a exhorté de veiller au confinement, et la main de l'État sera ferme en la matière. C'est notre première arme contre la propagation de la maladie."Ce dimanche, l'hélicoptère de la gendarmerie est venu en renfort des contrôles des déplacements dérogatoires sur la voie publique. "Ces contrôles sont sans concession et donneront lieu à des verbalisations autant que nécessaire. Nous avons encore trop de comportements irresponsables."Pour rappel, aucun soignant en possession de sa carte professionnelle ne sera verbalisé."Dans les prochains jours et semaines, le nombre de cas va probablement augmenter, mais cela ne doit pas nous décourager. Les résultats du confinement ne se feront pas sentir tout de suite, mais à la longue, ils feront la différence.""Dans le courant de cette semaine, l'ARS devrait recevoir le deuxième lot de masques national" a indiqué la directrice de l'Agence Régionale de Santé.Ainsi, le stock régional sera lui mobilisé dès demain pour une distribution aux professionnels de santé de ville en première ligne: infirmiers, pharmaciens, pédiatres, ophtalmologues, dentistes, gynécologues et tous les autres confrontés au risque d'être exposés alors qu’ils travaillent dans une situation d’urgence. Le CHU sera également réapprovisionné demain.L'ARS prépare également des masques pour les établissements qui accueillent des personnes âgées (EHPAD) et des personnes handicapées.Le gouvernement ayant assoupli les mesures d'approvisionnement en masques, des organismes privés se sont manifestés pour réaliser des dons, et le département ainsi que la région se sont engagés à soutenir l'arrivée de ces masques sur notre île.L'ARS va également acheter sur son propre budget un certain nombre de masques pour venir en aide aux collectivités et notamment aux CCAS de l'île."Les masques sont une denrée rare, et il faut les distribuer en priorité aux professionnels de santé.""Dès demain nous allons nous entretenir avec les médecins et avec les laboratoires publics comme privés pour faire évaluer nos moyens de diagnostic, afin de les élargir et pour limiter la propagation de la maladie en repérant les personnes peu ou pas symptomatiques", a indiqué la directrice de l'Agence Régionale de Santé.Elle a également rappelé que la mesure de quarantaine s'applique à toutes les personnes revenant de métropole, même aux professionnels de santé (cf: Coronavirus: Un médecin ne se sachant pas contaminé a-t-il fait preuve de négligence à son retour à La Réunion? )."J'encourage tous les Réunionnais à ne pas se rendre chez leur médecin et à privilégier les consultations par téléphone."Deux lignes téléphoniques d'information seront ouvertes localement la semaine prochaine. "Je rappelle à cette occasion que l’appel au 15 doit être réservé aux situations d’urgence médicale" a répété Martine Ladoucette."La situation que nous traversons est grave, nous devons l’affronter avec responsabilité et solidarité. L’ARS est, et se montrera toujours plus à l'écoute du personnel de santé, parce que pour que la population puisse être bien prise en charge, il faut que les personnels aient les moyens de travailler", conclut-elle.